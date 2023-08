Anyaország :: 2023. augusztus 14. 21:13 ::

Minimum 160 centi magasnak kell lenni - már itt lévő filippínók bátorítják az otthoniakat a magyarországi munkavállalásra

Már nem terv, nem jövő idő, megindult a távol-keleti vendégmunkások toborzása Magyarországra, a Facebookon több bejegyzés is hírt ad munkások toborzásáról, érkezéséről, írja a Szeretlekmagyarország.

Az egyik toborzóiroda Kanadába, Japánba, Ausztráliába, Új-Zélandra és Lengyelországba is keres munkaerőt Magyarország mellett.

Egy fiatal nő videón számol be honfitársainak, mire készüljenek, ha nekivágnak az európai munkavállalásnak.

Többek között elmondja, hogy a Denso vállalat keres munkaerőt, autómechanikában jártas munkatársakat várnak, akiknek legalább két év tapasztalatuk van, amit igazolni is kell, ahogy az érettségit is, ami a minimális felvételi követelmény. Érdekesség, hogy arra is felhívja a figyelmet, hogy a leendő munkatársaknak minimum 160 centi magasnak kell lenniük, mivel a gépeket csak így tudják kezelni.

Arról is beszél, nem gond, ha csak alapszintű az angoltudásuk, „ne aggódj, mert az itteni magyarok sem olyan jók angolból, ők is a Google fordítót használják, így kommunikálnak velünk, filippínókkal”.

Megnyugtatólag szól arról is, hogy a tetoválás nem akadály, „a magyarok nagy tetoválásrajongók, nekem is van tetoválásom”.

Az adminisztráció szerinte nem bonyoloulult, és az alkalmassági vizsga sem, „nem fog beletörni az agyad”.

A videó elején magyarul köszön, sziával. Elmondja, hogy mindennap tanul egy magyar szót.

A másik videón egy férfi munkatársaival az egy hónapos magyarországi tartózkodásukat ünnepli a szállásuk konyháján, filippinó és európai ételekkel. Láthatóan jó a hangulat.

