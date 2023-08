Anyaország, Migránsbűnözés :: 2023. augusztus 17. 14:18 ::

Börtönben állapodott meg egy iraki és egy magyar állampolgár migránscsempész-hálózat létrehozásáról - kerestek is vele 13 milliót

Egy magyar és egy iraki férfi – akik börtönéveik alatt ismerkedtek meg egymással – egy 14 fős bűnszervezetet épített fel migránsok nyugatra szállítása céljából. Egy hónap alatt több mint 13 millió forintot kerestek az illegális üzlettel. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) most fejezte be velük szemben a nyomozást.

A gyanú szerint két embercsempészésért elítélt, szabadságvesztését töltő férfi a börtöncellában megismerkedve tervelte ki még 2018-ban, hogy szabadulásukat követően már közösen, hálózatot felépítve folytatják illegális migránsok Ausztriába szállítását nagy haszon érdekében. J. Mihály magyar állampolgár és Mozore Hoshink iraki állampolgár – a külföldi férfi hazánkból történt kiutasítása okán – Szerbiában találkozott a szabadulásukat követően 2021 tavaszán. Ekkor állapodtak meg, hogy harmadik országbelieknek jó pénzért cserébe segíteni fognak nyugatra jutni. Eltervezték azt is, hogy milyen útvonalon fog mindez történni, és milyen módszerrel. Egy férfit még beavattak az üzlet részleteibe, ő volt az, aki az illegális bizniszbe beszervezte a sofőröket. Feladatuk a határsértők szállítása volt, illetve előfutóként vagy biztosítóként funkcionáltak.

Az így összesen 16 fősre duzzadt bűnszervezet feje Mozore Hoshink volt. A beszerzett bizonyítékok szerint külföldről irányította a hálózatot, míg Magyarországon J. Mihály volt a főnök. A szervezetben alatta az a társa állt, aki a szállító járműveket biztosította. Ezek között volt saját tulajdonú és bérelt jármű is. A szervezők és a sofőrök között a kommunikáció általában internetes chat alkalmazáson vagy SMS-en keresztül, néhol telefonos hanghívással zajlott, de egymásnak küldött videókkal is igazolták, ha a migránsokat a magyar-szerb határon felvették, majd akkor is, mikor már átjutottak Ausztriába.

A harmadik országbeli emberektől a szállításért cserébe fejenként 500 eurót vettek át hawala rendszeren (kölcsönös bizalomra épülő, készpénz alapú, arra kijelölt irodákban előre letett pénzösszegek csatornája) keresztül Budapesten. Ebből a sofőrök alkalmanként 50–100 ezer forint közötti összeghez jutottak hozzá, a többi a szervezőknél maradt. A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Illegális Migráció Elleni Osztály által beszerzett bizonyítékok alapján a bűnszervezet 2021 augusztusában legalább 13 alkalommal nyújtott ilyen módon segítséget összesen több mint 150 illegális migránsnak, és ezzel több mint 13 millió forint haszonra tett szert.

A hálózat mindössze addig működött, amíg egy-egy szállítmány megbukott, és a sofőröket elfogták a rendőrök. A KR NNI illegális migráció elleni nyomozói tavaly vették át az ügyet a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Az ottani nyomozók alapos felderítésének köszönhetően körvonalazódott, hogy az elfogott embercsempészek egy szervezethez tartozhatnak. Ekkor kezdték felgöngyölíteni a szálakat az NNI-s munkatársak, majd szisztematikus és aprólékos nyomozással feltérképezték az egész hálózatot. Egyre több elkövetőt fogtak el, majd hallgattak ki gyanúsítottént, míg végül a bűnszervezet fejét, vagyis Mozore Hoshinkot is azonosították. Elfogni egyelőre azonban nem sikerült, jelenleg is szökésben van. Ellene európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van.

A nyomozást a múlt héten fejezték be, és az iratokat a hét elején küldték meg vádemelési javaslattal a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek. Mivel Mozore Hoshinkot távol lévő terheltnek nyilvánították, körözése mellett is elítélhető - közölték a Police.hu-n.