Orbán szerint minden bajunkról a háború és az általa támogatott szankciók tehetnek

A mai európai és magyar gazdasági helyzetben egymásra épülő lépésekre van szükség a nehézségek elhárításáért. A baj gyökerét nem tudjuk orvosolni, ez a háború. Amíg nincs béke, addig marad a háborús gazdaság – erről beszélt a Kossuth Rádiónak adott reggeli interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy látja, hogy a brüsszeli bürokraták nem akarják a szankciókat visszavonni (amelyeket a Fidesz és személyesen Orbán támogatott – a szerk.), és így marad a nagyon nehéz gazdasági környezet is. Pedig pillanatok alatt megváltozna a közeg, ha a háború véget érne vagy ha az amerikaiak bejelentenék, hogy nem támogatják tovább a háborút. A kormányfő szerint ráadásul háború „egyre iszonytatóbban brutális, egyre többen halnak meg”.



Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

(és a vendégmunkásokkal az alacsony béréket is sikerrel megvédhetik – a szerk.), 70-80 ezer betöltetlen álláshely van. A második az Orbán Viktor szerint három teendő van. Az első, hogy meg kell védeni a munkahelyeket, „ezzel nem állunk rosszul”, 70-80 ezer betöltetlen álláshely van. A második az infláció letörése , „ez nehezebb dió volt, de úgy érzem, hogy üstökön ragadtuk a dolgot”, az árspekuláns multikat erővel kellett rákényszeríteni az indokolatlan áremelkedések megállítására. A drágulás mértéke ugyanis szerinte nagyobb volt annál, mint amit a gazdaság helyzete eredményezett. Az év végére így el fogjuk érni, hogy egyszámjegyű legyen az infláció, az igazi szép eredmény augusztusban mutatkozik majd meg. Ezt követi a növekedésért folytatott küzdelem, ezt a miniszterelnök úgy írta le, hogy a növekedést a gondolkodásban össze kell kötni a béremeléssel: „ha nincs növekedés, akkor nem lehet béreket emelni”. A gazdasági növekedés a második negyedévben „elég csúnyán csökkent”, a harmadik negyedév viszont már érezhetően jobb. Számos döntést hozott már a kormány, ilyen nehéz gazdasági helyzetben „a nyaralás nem engedhető meg néhány kulcsminiszter számára”. Azt várja, hogy az év második felében bekövetkező béremelések ellensúlyozhatják az első félévben bekövetkezett rosszakat, az év végére „pozitív nullát” szeretne elérni.

A miniszterelnök beszélt az atlétikai világbajnokságról is, kiemelve, hogy Budapest mindenkié, a nemzet fővárosa. Szavai szerint a céljuk az volt, hogy megadjanak a fővárosnak mindent, ami szükséges a világesemények vendégül látásához. Ilyen volt a Hungexpo felújítása, a vadászati kiállítás mutatja szerinte, hogy ez milyen jól sikerült. Jött a Várbazár, a Vigadó, vagyis a kulturális eseményeknek már megteremtették a helyszínt, következett ezután a sport. – Budapestről azt mondhatjuk ma, hogy egy olyan nemzetnek a fővárosa, ahova el kell jönni – fogalmazott, kiemelve, hogy ennek egyik eleme az atlétikai vb is. Egy ilyen esemény a diplomáciát érinti, jön például a katari emír és bejelentések is lesznek az elkövetkező napokban. Itt lesz a török elnök is és jönnek a „politikai barátok” a közép-ázsiai térségből, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, itt lesznek a kirgizek, a türkmének. Üzletemberek is lesznek, elsősorban nyugatról és Kínából.

Erő nélkül nem tudsz megmaradni – mondta Orbán Viktor annak kapcsán, hogy Zalaegerszegre utazik a Rheinmetall hadiipari cég üzemének az avatójára. Mint kifejtette, a magyar hadiipar 1990 óta számított húsz évben gyakorlatilag leépült, de nem akar felelősséget porciózni, most viszont arról kell beszélni, hogyan építjük újjá a magyar hadsereget. – A magyar hadsereg lényege a katona, a harcos, nagyon fontos, hogy ne egyenruhás munkavállalóink, hanem harcosaink legyenek – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt az iparral is meg kell támasztani és saját gyártás is kell. A világ legmodernebb, egyébként német technológiáját alkalmazzák az új zalaegerszegi gyárban és a következő időszakban újabb átadások is lesznek.

(Magyar Hang)