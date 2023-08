Anyaország, Videók :: 2023. augusztus 27. 07:47 ::

Két budapesti kerület és Szeged már tiszta Afrika

Tigrisszúnyogok miatt nem adhatott vért egy 16. kerületi férfi. Azért utastították vissza, mert a lakóhelyén előfordulhat a tigrisszúnyog által is terjesztett nyugat-nílusi vírus. A Vérellátó Szolgálat azt közölte, hogy emiatt jelenleg a főváros XVI. és XXII. kerületében, valamint a Szegeden élők nem adhatnak vért. Az RTL Híradónak nyilatkozó biológus szerint nincs ok pánikra, mert nem minden tigrisszúnyog veszélyes.

A 16. kerületi férfinak már tigrisszúnyog-gyűjteménye is van, de nem őrizték meg mindet, ami találtak. Azt mondja, a hazai szúnyogfajokból is sokkal több van idén nyáron. A kertbe például csak szúnyogriasztóval tudnak kimenni. Más gondot is okoznak, pénteken még vért sem adhatott miattuk. Ez akkor derült ki, amikor a véradó ponton az egészségügyi adatok felvétele után szokatlan kérdéseket tettek fel neki.

Az egyik kérdés az volt, hogy tartózkodtam-e az elmúlt időszakban egy napnál hosszabb ideig a XVI. kerületben

– mondja Gyöngyösi Imre, akit lakóhelye után a szúnyogokról is kérdezték.

„A következő kérdés az volt, hogy csípett-e meg szúnyog az elmúlt időszakban, és persze muszáj voltam igennel válaszolni, mert kijövök a kertbe, és szétmarnak a szúnyogok reggel, délben, este. És hát közölte a doktornő, hogy nem adhatok vért, jöjjek vissza 30 nap múlva” – idézte fel a történteket Gyöngyösi Imre.

Az ázsiai tigrisszúnyog ugyanis terjesztheti a nyugat-nílusi lázat okozó vírust, ami már évek óta jelen van Magyarországon. Kurucz Kornélia biológus azt mondta, a véradás tiltásának hátterében az áll, hogy a kórokozót ne adja tovább a véradó. A biológus szerint augusztus végén, szeptember elején terjed legjobban a nyugat-nílusi láz.

A közönséges, dalos szúnyog is képes terjeszteni ezt a kórokozót, tehát az, hogy a tigrisszúnyog kockázata nagyobb kockázatot jelent, az még nem ad okot arra, hogy esetleg pánikoljunk. A szúnyog önmagában a csípésével kellemetlenséget okoz, de akkor válik veszélyessé, ha a kórokozót is hordozza.

A fertőzés a legtöbb esetben nem okoz panaszt, de az esetek 20 százalékában akár agyhártya- vagy agyvelőgyulladás is kialakulhat. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatója szerint, ha valaki egy napnál több időt tölt el a 16., vagy itt a 22. kerületben, akkor a nyugat-nílusi vírus kockázata miatt 30 napig nem adhat vért.

Az RTL Híradó kereste az Országos Vérellátó Szolgálatot is arról érdeklődve, hogy milyen gyakran kell korlátozniuk a véradást a szúnyogok miatt, és azt is, hogy jelenleg van-e elég vér az országban, a Híradó adásáig azonban nem érkezett válasz. Legújabb Facebook-bejegyzésükből azonban kiderül, hogy a véradásra alkalmas magyarok csupán 4 százaléka ad vért.