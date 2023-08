Anyaország, Migránsbűnözés :: 2023. augusztus 27. 15:34 ::

Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Mi Hazánk egy körözött vietnámi vendégmunkás elfogásáért

/Bővített hír./

Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánl fel a Mi Hazánk Mozgalom, hogy segítse egy szexuális erőszak miatt körözött vietnámi vendégmunkás elfogását - jelentette be a párt alelnöke vasárnap Budapesten sajtótájékoztatón az ORFK Teve utcai székháza előtt.



Nemzeti kormányunk ezen új erőforrását keresi a rendőrség

Novák Előd azt mondta, hogy a kormány által is elismert migránsbűnözésnek van két olyan fajtája, melyről nem szeret beszélni a Fidesz: az egyik a régi migránsaink körében elterjedt cigánybűnözés, a másik pedig a most kialakuló vendégmunkás-bűnözés. Hozzátette: mindkettő ellen tüntet a Mi Hazánk augusztus 29-én 18 órakor a kőbányai börtön előtt a Maglódi úton.

A politikus rávilágított: a legutóbbi munkanapon tette közzé a Miskolci Járásbíróság, hogy elrendelte annak a másik vendégmunkásnak a letartóztatását is, aki a megalapozott gyanú szerint egy borsodi kisvárosban tartott augusztus 20-i rendezvényen több nőt kísérelt megerőszakolni, egyiket ököllel fejbe is verve. De eközben hetek óta sikertelenül körözi a rendőrség azt a másik, vietnámi vendégmunkást, akinek hasonló esetéről nem is volt híradás. Bár a rendőrség ez esetben nem tűzött ki nyomravezetői díjat, a felajánlásom nyomán mégis lehet, egymillió forint - jelentette be Novák Előd.

A képviselő hozzátette: Orbán Viktor szerint „illedelmesen kopogtak” ezek a hazánkban törvényesen tartózkodó, szexuális erőszakot elkövető vendégmunkások, a Mi Hazánk szerint azonban az efféle „eltérő kultúrájúakra” nincs szükség, így a nekik épülő akkumulátorgyárakra sem hazánkban. Szükség van viszont kémiai kasztrálásra a nemi erőszakot elkövetők megfékezéséhez. Ha ilyen szigorral léphetnének fel a hatóságok velük szemben, akkor a bűnözőknek kevésbé lenne vonzó célpont Magyarország, családjaink pedig nagyobb biztonságban élhetnének – zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.

(MTI nyomán)

Kapcsolódó: