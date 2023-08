Anyaország, Videók :: 2023. augusztus 28. 13:07 ::

Újabb útszakaszokat tehet fizetőssé a kormány, köztük a teljes M0-s körgyűrűt is

Újabb útszakaszok, így gyakorlatilag a teljes M0-s körgyűrű is fizetőssé válhat január 1-jétől egy pénteken megjelent új jogszabálytervezet szerint.

A Magyar Közút felmérése szerint tavaly csaknem 76 ezren használták ezt a körgyűrűt naponta. Sőt, van olyan útszakasz, ahol ez a szám a napi 100 ezret is meghaladta, 2019-ben ez a szám még csak alig haladta meg a 60 ezret.

Azt is hozzátették, hogy nem ez az egyetlen útszakasz, amelyre csak külön tarifa fejében lehetne felhajtani. Az M0-s autóút mellett az M44-es, az M30-as és az M76-os autóút bizonyos szakaszai is érintettek, mint ahogyan az M6-os és M4-es autópálya is.

Az autóklubnak nem tetszik a döntés

„Az, hogy az M0-snak bizonyos szakaszai fizetőssé váltak korábban, az sem volt támogatott az Autóklub részéről, hiszen mi azt szeretnénk, hogy az elkerülő utat vegyék inkább az autósok igénybe, márpedig ez egy ellentétes érdekeltséget teremt” – nyilatkozta az ATV Híradó stábjának Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub elnöke.

A fuvarozók szerint ez és a jövedékiadó-emelés is növeli a költségeiket. Az sem kizárt, hogy a viteldíjak 20-25 százalékkal is megnőhetnek.

Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára ehhez azt is hozzátette, hogy napjainkban „ezekkel az árakkal nincs lehetőség nagyon elkerülni, hogy ne legyen nagy áremelés. Ez egyszerű matematika, aki nem érvényesíti a költségeit, az egy idő után tönkremegy. Nem hiszem, hogy ez bárkinek is a célja lenne, és a vállalkozások mint közteherviselők az adórendszerben jelentős szerepet játszanak”.

