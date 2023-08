Anyaország :: 2023. augusztus 30. 18:26 ::

Kétszázezerre büntették, és négy hónapra eltiltották a vezetéstől Mohács részegen rollerező polgármesterét

200 ezer forint és négy hónap vezetéstől való eltiltás - ennyibe került Mohács polgármesterének az ittas "vezetés". Pávkovics Gábor még 2022-ben szenvedett balesetet a rollerével, amikor egy kereszteződésben elesett és megsérült. A vizsgálat során kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, ezért ittas vezetés miatt vádat emeltek ellene.

Az ügyben a napokban tárgyalás nélkül hozott végzést a bíróság. "Az ügyészi vád alapján a komlói járásbíróság végzést hozott, mégpedig a vádlottat bűnösnek mondta ki a vádirati tényállással egyezően, ezért őt pénzbüntetésre ítélte, valamint kategóriás eltiltásra is" - mondta Kutas Tamás, a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője az ATV Híradó stábjának.

Azaz kismotort most biztosan nem vezethet a polgármester. A híradó úgy tudja, február óta nincs Pávkovics Gábornak jogosítványa, mivel a balesetekor elvették a rendőrök a vezetői engedélyét, így most személyautót sem vezethet. Mivel a balesetnél nem volt nála az irat, ezért azt később adta le a mohácsi kapitányságon. Az ügyészség nem fogadta el a bíróság határozatát, így súlyosabb büntetést kért a polgármesterre, ezért tűz ki most személyes tárgyalást a bíróság.

A város polgármestere nem nyilatkozott az ítélettel kapcsolatban. A következő tárgyalás november 7-én lesz Komlón.