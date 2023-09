Anyaország, Rendőrbűnözés :: 2023. szeptember 3. 16:39 ::

Egyenesen az irodájából vitték el bilincsbe verve a győri rendőrkapitányt

„Egy bűncselekmény is sok, nekem rendőrként már az is túl van a tűréshatáron” – nyilatkozta néhány éve az a rendőrkapitány, akit most hivatali bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak, és pénteken a munkahelyén őrizetbe vettek a nyomozó ügyészek. Akik továbbra is rendkívül szűkszavúak. Csak annyit lehet tudni, hogy az ügyről várhatóan hétfőn adnak bővebb tájékoztatást.



Váczi Attila ezredes, a Győr Városi Rendőrkapitányság vezetője (kép: kekvillogo.hu)

Lapértesülések szerint az őrizetbe vett főtiszt Váczi Attila ezredes, a Győr Városi Rendőrkapitányság vezetője, akit pénteken a saját munkahelyéről, egyenesen a kapitányi irodából vittek el bilincsbe verve a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségre.

Vélhetően itt közölték vele a megalapozott gyanút hivatali bűncselekmény elkövetése miatt, és őrizetbe vették. Az őrizet maximum 72 órát tarthat. Ez alatt kell a gyanúsítottat nyomozó bíró elé állítani, aki elrendelheti a kényszerintézkedést, ami letartóztatás, nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyelet, lakhelyelhagyási tilalom vagy bűnügyi eltiltás, illetve jelentkezési kötelezettség lehet.

Jogászi körökben leginkább a letartóztatást vagy a bűnügyi felügyeletet várják ható kényszerintézkedésként, hiszen a közélet tisztasága elleni súlyos bűncselekményről van szó.

Igaz, a Btk. alapesetben mindössze három évig terjedő szabadságvesztés kiszabását írja elő hivatali bűncselekmény esetében, ám még egyáltalán nem biztos, hogy megáll itt az ügy.

A Magyar Nemzet arról értesült, hogy egy vállalkozó jelentette fel Váczi Attilát, és egy korrupciós ügy is felsejlik a történetben.



A megalapozott gyanú azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ezredes el is követte a bűncselekményt.

Váczi előélete egyáltalán nem utal sem korrupcióra, sem bármilyen bűncselekmény elkövetésére. Még 1992-ben éppen a győri kapitányságra szerelt fel kezdő rendőrként, azóta végigjárta a ranglétrát, de mindvégig Győr-Sopron-Moson vármegyében szolgált. A megyei rendőr-főkapitányságról került vissza a városi kapitányságra, ahol 2015-ben nevezték ki első számú vezetőnek.

Rendkívüli munkabírású, jó vezetőnek tartják a kollégái, akik döbbenten szembesültek pénteken a nyomozó ügyészi demonstrációval, amikor bilincsben elvitték Váczi Attilát, majd a helyettese jelenlétében átkutatták az irodáját. A kapitányság vezetését egyébként a helyettes vette át.

Felettesei is elismerték Váczi Attila kvalitásait és kiemelkedő munkáját, 2020-ban idő előtt ezredessé nevezték ki - írja a Magyar Nemzet.

