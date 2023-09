Anyaország :: 2023. szeptember 6. 16:45 ::

GVH-rajtaütés a booking.com budapesti irodájában

Tart az adatgyűjtés a booking.com budapesti irodájában, és hamarosan kiderülhet, hogy a holland szállásközvetítő cég szerződési és szerződésteljesítési gyakorlata miatt sérült-e a szabad verseny az online szálláshelyfoglalási piacon - közölte az MTI kérdésére szerdán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A GVH-hoz érkező piaci információk alapján számos belföldi szállásadó üzletmenetében jelentős fennakadást okoztak a booking.com szerződéses feltételei és üzleti gyakorlata, több tucat panasz számolt be arról az elmúlt hetekben, hogy nem kapták meg a nekik járó szállásdíjat. A hivatal a versenytörvény felhatalmazása alapján, bírói engedéllyel kezdte meg a helyszíni kutatást, hogy gyorsan és hatékonyan összegyűjthesse a piaci zavarok feltárásához szükséges információkat - írták.

A szakemberek több helyszínen is megjelentek előzetes értesítés nélkül, de az intézkedésről nem közöltek további részleteket. Az információgyűjtés és az adatelemzés végeztével a GVH nyilvános jelentéstervezetben összegzi az online szálláshelyfoglalás és a szálláshely-szolgáltatás piacáról szóló gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére 30 napjuk van, amely indokolt esetben összesen kétszer 30 nappal meghosszabbítható. A tapasztalatok alapján a szakértők javaslatokat készítenek annak érdekében, hogy ilyen problémák többé ne forduljanak elő - tették hozzá.

Emlékeztettek rá, Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke augusztus 15-én, az Országgyűlés gazdasági bizottságához tartozó turisztikai albizottság rendkívüli ülésén jelentette be, hogy gyorsított ágazati vizsgálatot tart szükségesnek az online szálláshelyfoglalás és szálláshely-szolgáltatás piacán. A versenyhivatal augusztus 24-én hivatalosan is elindította az eljárást. A szálláshelyfoglalási piacról 2016-ban már készítettek átfogó vizsgálatot, az elmúlt években pedig a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatokat is figyelték. Pszichés nyomásgyakorlást alkalmazó módszerek miatt a booking.com holland üzemeltetőjét 2020-ban 2,5 milliárd forintra büntették, ami az addigi legmagasabb összegű fogyasztóvédelmi típusú versenyhatósági bírság volt.

(MTI)