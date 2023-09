Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. szeptember 7. 13:21 ::

Két gyereket szült nevelőapjának a cigányszuka, aki 13 évesen önként ment bele a viszonyba

Évekig létesített szexuális kapcsolatot kiskorú nevelt lányával egy férfi Ilken. A lány két gyereket is szült, az elsőt 14 éves korában. Egyikük az a kisfiú, Sanyika, aki a nevelt szüleinél egy csontdarab miatt tragikusan meghalt áprilisban, majd holttestét a nevelőszülők egy kocsi csomagtartójában elvitték a rendőrségre. Nemcsak ellenük nyomoznak, hanem Sanyika vér szerint apja és élettársa ellen is. Évekre börtönbe kerülhetnek – írja a cigány szót hírből sem ismerő "Tények.".

„Szeretném, ha minél hamarabb megbűnhődnének azok, akik ezt tették a gyermekemmel” – ezt mondta a kétéves Sanyika halála után a nagymama, Ilona áprilisban Ilken. Ő az a kisfiú, aki egy félrenyelt csontdarabot és megfulladt. A nyíregyházi nevelőszülők a holttestet a kocsi csomagtartójába tették, és elvitték a rendőrkapitányságra. A kisfiú akkor már napok óta halott volt.

Sanyikát és testvérét még januárban emelték ki a családból, mivel akkor felmerült a gyanú, ami most be is bizonyosodott, hogy a gyerekek a nevelőapától vannak, vagyis Ilona élettársától, Sándortól. Kiderült, hogy a férfi az akkor 14 évnél fiatalabb nevelt lányát ejtette teherbe, kétszer is. Sándort és Ilonát is pénteken fogták el a rendőrök, hetekig körözték.



A néhai "Sanyika" nagymamáját a kislánya és élettársa közötti viszony nem hatotta meg, hiszen közöttük természetes, de persze ő ott sem volt

„A férfi akkor még 13 éves kislánnyal a gyermek beleegyezésével, szexuális kapcsolatot létesített, ez évekig tartó szexuális kapcsolat volt, amelyből született két gyermek is az évek során” – mondta a Tényeknek Szilágyi László a vármegyei főügyészség szóvivője.

A lány nevelőapja, Sándor bevallotta, hogy Sanyika és testvére is tőle van, a harmadik gyerek viszont nem. A most 9 hónapos csecsemő édesapja a lány egyik nagybátyja. Sándor azt állította, hogy a lány kezdeményezte a szexuális együttléteket, ezekről Ilona is tudhatott, de ezt tagadta a kihallgatáson.

A férfit ezért szexuális visszaélés bűntettével is gyanúsítja a nyomozóhatóság, a nőt pedig azzal, hogy mindezt eltűrte és nem tett ellene semmit.

Sőt, az asszonyt és a férfit, azzal is vádolják, hogy sanyargatták a nő első házasságából született két gyerekét.

Az elmúlt évek során rendszeresen mindketten bántalmazták, illetve nem táplálták őket megfelelően, ezért kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is elkövették.

Ezért is emeltek ki több gyereket a családból, köztük Sanyikát és testvérét. Ők egy olyan nevelőszülőkhöz kerültek, akik bántalmazhatták a gyerekeket, mivel a meghalt kisfiú testén erre utaló nyomokat találtak. Úgy tudni, emiatt is nyomoz a hatóság. Jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek.

A fiatal lány két gyermekével együtt anyaotthonban él.

