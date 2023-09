Anyaország :: 2023. szeptember 11. 11:56 ::

Goodarzy: ha kiirtják a közel-keleti keresztényeket, utána mi következünk

A közel-keleti keresztények pokoli körülmények között élik mindennapjaikat, az iszlamizáció mindent megtesz a kiirtásukra – jelentette ki Alexandre Goodarzy, akinek a helyszíni tapasztalatairól írott könyvét Budapesten is bemutatták.

Telt ház előtt mutatták be szombat este a közel-keleti keresztények kálváriájáról, megpróbáltatásairól szóló könyvet, melyen jelen volt maga a szerző, Alexandre Goodarzy is. Szakács Árpád, a könyv kiadója és szerkesztője korunk egyik legfontosabb olvasmányaként ismertette a Segélykiáltás a dzsihadista pokolból című kötetet. Mint fogalmazott: ami megtörtént ott, az meg fog történni itt is, ha nem tudunk megfelelő erővel ellenállni. A könyvkiadó küldetésével kapcsolatban Szakács Árpád kiemelte: Magyarország egyik legfontosabb konzervatív szellemi műhelyeként kiemelt feladatuknak tekintik az olyan keresztény gondolkodók újrafelfedezését is, akiket a kommunista diktatúra megpróbált kitörölni a magyar emlékezetből, például Bangha Béla Nyisztor Zoltán , vagy Prohászka Ottokár . A közelmúltban viszont kiterjesztették a tevékenységüket a mai keresztényellenes törekvések bemutatására, ezért adták ki Alexandre Goodarzy könyvét.



Benjamin Blanchard, Földi László, Alexandre Goodarzy, Szakács Árpád

Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte: Alexandre Goodarzy könyve vészjósló tartalmú, hiszen felgyorsultak a folyamatok, amiket korábban megírt, azok a szörnyűségek már itt kopogtatnak az ablakon. Elég ha csak a napi híreket szemlézzük az európai kontinensről, ahol szervezett módon próbálják eltüntetni az őshonos civilizációt – tette hozzá.

Benjamin Blanchard, az SOS Chrétiens d'Orient vezérigazgatója szervezetük történetét ismertetve kifejtette: 2013 óta fejtenek ki karitatív tevékenységet a Közel-Keleten, a szíriai polgárháború okozta katasztrófa emberi szenvedéseit próbálják enyhíteni azzal, hogy ott vannak a térségben, és helyben segítenek. Az alapítványuk önkéntese Alexandre Goodarzy is, aki könyvében a helyi tapasztalatokat mutatta be.

A könyvbemutatón Alexandre Goodarzy elmondta: muszlim-keresztény családba született, édesapja perzsa származású. Mint fogalmazott: sokáig tartott, amíg rendezni tudta az életében ezt a kettősséget, hiszen kezdetben rokonszenvezett az iszlamista terroristákkal is. Fiatalemberként közel egy évig egy ferences kolostorba vonult be, majd nem sokkal később beállt önkéntesnek a közel-keleti keresztények megmentésére. A szíriai és a környékbeli viszonyokat ismertetve pokoli állapotokat mutatott be. Felhívta a figyelmet arra: a muszlim térhódítás nem fog megelégedni azzal, hogy felszámolja az ottani keresztényeket. Rövid időn belül itt is meg fog jelenni, mert ahol nincs erő és hit, hogy feltartsa, oda be fog nyomulni – tette hozzá. (Alexandre Goodarzy előadásának videós változatát hamarosan közzétesszük.)

A Segélykiáltás a dzsihadista pokolból című könyv nemrég jelent meg. A kötet előszavában Földi László így fogalmazott:

Kötelező olvasmány! Ez a minket kerülgető végzet bemutatása, előtanulmány a rohamosan közelítő összecsapáshoz.

Borvendég Zsuzsanna történész pedig ezt írta:

Ez a könyv egy utolsó figyelmeztetés számunkra is. Mert ami ott megtörténik, az eljut hozzánk is, ha nem ébredünk fel.

A kötet fülszövege ezt tartalmazza:

A szíriai polgárháború borzalmai évek óta a hírcsatornák központi témái közzé tartoznak. A háborús konfliktusnak kiemelt szerepe volt és van abban a migrációs hullámban, amely Európát elárasztotta. Azóta folytatódik az iszlamizáció, Európa keresztény és hagyományos világának az elpusztítása.

Alexandre Goodarzy elment oda, ahonnan az egész folyamat elindult. Bejárta és megismerte azokat a területeket, ahol a maroknyi keresztény túlélők még próbálnak kitartani. Szenvedéseik, segélykiáltásuk, megrendítő és szívbemarkoló történeteik kiáltó szavakként kellene visszhangozzanak egész Európában.

Damaszkusztól Aleppóig, Maharda keresztény városaitól Palmüráig Alexandre Goodarzy egy másik Szíriát fedez fel. Egy olyat, amivel mindannyiunknak szembesülnünk kell.

A könyvben rejlő üzenet már nem egyszerűen segélykiáltás, hanem a minket kerülgető végzet bemutatása. Előtanulmány a rohamosan közelítő összecsapáshoz, "az élet és a halál kultúrája között". Tudtuk, hogy létezik ez a küzdelem, de nem hittük, hogy meg is élhetjük majd. Sőt, nemcsak a helyzet megélése jutott osztályrészünkké, hanem a csata megvívásának feladata is. Így kiemelten fontos tudni, mivel állunk szemben, mert ezen múlik gyermekeink, unokáink jövője is.