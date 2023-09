Anyaország :: 2023. szeptember 14. 15:28 ::

Orbán: ki fogjuk terjeszteni az szja-mentességet a háromgyermekes édesanyákra is

Két év telt el azóta, hogy konferenciát tartottunk, és ahogy itt Pesten mondják, azóta sok víz lefolyt a Dunán. Egy háború árnyékában ülünk most itt, de jó dolgok is történtek, például Meloni asszony és az olasz jobboldal megnyerte a választásokat. Fantasztikus. Az utolsó pillanatban történt, mi Pesten már azt hittük, nem lesz soha többé hazafias, családszerető kormánya Olaszországnak – kezdte előadását Orbán Viktor a Budapesti Demográfiai Csúcson.

Ebben a két országban szerinte tudják, hogy Európa jövője a családban van. Megismételte Meloni szavait: fontos, hogy a gyermeknek anyja és apja is legyen. Köszöntötte mások mellett továbbá a bolgár elnököt, akinek nagyra értékelik a helytállását, hiszen ő jelenti Bulgáriában a stabilitást, az azeri alelnököt, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagját és Tanzánia alelnökét is.

Az ügy, a gyermekek és a család kérdése a világ minden táján megmozgatja az embereket, jól mutatja ezt Orbán szerint, hogy mennyien érkeztek a rendezvényre. Elmondta, hiába támadják a magyar kormányt azért, mert családbarát, hazafias, ez csak megkeményíti őket.

Az európai elit Orbán szerint sületlenségekkel van elfoglalva. A szovjetek annak idején egyes folyók folyási irányát akarták megfordítani. Ez jutott eszébe, amikor azt olvasta két évvel ezelőtt, hogy „az Európai Parlament megszavazta, hogy a férfiak szülhetnek gyermeket”. A szovjetek terve dugába dőlt, a liberálisoknak sem jósolok sok sikert – mondta Orbán. Szintén a szovjetekhez kötődik, folytatta Orbán, hogy annak idején betiltották a karácsony szót, és fenyőünnepnek nevezték. Ezt azzal összefüggésben említette, hogy az Európai Bizottság szerint a karácsony szó nem elég LMBTQ-barát, és nem semleges világnézetileg.

Az európai polgárokat az érdekli leginkább, hogyan tudnak családot alapítani, biztonságban egy gyermeket felnevelni. És ez mégsem a legfontosabb napirendi pont az európai politikában. Hogy lehet ez? Úgy, hogy a nyugati politikai gondolkodásmódot a liberálisok nemes egyszerűséggel meghekkelték. Meghekkelték antropológiai értelemben, hogy miként gondolkozzunk az emberről, és stratégiai értelemben, hogy miként gondolkozzunk a jövőről – fogalmazott.

A progresszív liberálisok elterjesztették, hogy az egyén a legfontosabb, zsarnokságot látnak a hazában, az istenhitben, mindenben és mindenkiben, aki az egyéni vágyaikat korlátozza. Pedig a korlát arra is szolgál, hogy megkapaszkodjunk benne, hogy azzá válhassunk, amivé az Isten teremtett bennünket, magyarázta.

A szabadsághoz viszont legalább két ember kell, aki egyedül van, az nem szabad, hanem magányos. Ami újszerű, és az elmúlt évtized fejleménye, az a második lépés, ami a stratégiai szintű félelem a jövőtől. Ahol a dolgoknak nincs más mércéje, csak az egyéni öröm és haszonszerzés, ott bekopogtat az irracionális félelem a jövőtől. A liberálisok célja szerinte, hogy ezt fenntartsák.

Vessenek egy pillantást, hogy viszonyulnak a liberálisok a világ nagy problémáihoz? Azt várják, hogy éljenek úgy, hogy minden cselekedetüket egy bekövetkező világvégének rendeljék alá, ahogy Karl Marx is kérte. Vagyis éljünk állandó osztályharcban. Számunkra, a kommunizmusban megerősödött közép-európaiak számára a nyugati elit gondolkodása kész agyrém. Egy közösség gondolatvilága és lelkiállapota meghatározza a jövőt is. A nyugati elitek gondolkodásmódja épp abban akadályoz meg minket, hogy a legfontosabb előttünk álló kihívást, a demográfia kérdését képesek legyünk azonosítani. A politika azzal van elfoglalva, hogy miként lehet a karbonkvótákat és a genderkvótákat teljesíteni. Azt mondjuk, nincs jövő, és ez egy önbeteljesítő jóslattá válik. Ezért demográfiai csúcsot rendezni nemhogy jó dolog, kötelesség is – mondta a kormányfő.

Magyarország a konzervatív politikák inkubátorháza, állította Orbán. Itt fejlesztik ki a jövő projektjeit, sok fut most is párhuzamosan, húzta alá. Egyik területen sincsenek olyan jó eredmények, mint a demográfiában. Ebben öt célt tűztek ki maguk elé:

a gyerekvállalás legyen előny;

az otthonteremtés segítése;

a családpolitikát az édesanyákra kell építeni;

az egész ország működése legyen családbarát;

a jog eszközeivel is védeni kell a családokat.

Az egygyermekes családok jövedelme megduplázódott, a több gyermeket nevelő családok bevétele megháromszorozódott. Az otthonteremtési kedvezmények bevezetése óta minden ötödik család új otthonhoz jutott, mondta. Korábban a megszületett gyerekek fele látta meg a napvilágot megházasodott szülők gyermekeként. Ma négyből hárman ilyenek.

Orbán emlékeztetett, bevezették a 30 éven aluli édesanyák szja-mentességét és a négy gyermeket vállaló édesanyák szja-mentességét.

Ezt ki fogjuk terjeszteni a háromgyerekesek édesanyákra is, várom a pillanatot, amikor a pénzügyminiszter ellankad – jelentette be.

