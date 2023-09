Anyaország, Háború :: 2023. szeptember 15. 09:21 ::

Orbán: átvertek a brüsszeliek az ukrán gabonával, ami már inkább amerikai

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt az inflációról, az ellene való küzdelemről, az egyre dráguló üzemanyagárakról, a háborúról, a gyermekvállalási kedvről, a csütörtöki Demográfiai Csúcsról és a „brüsszeli fordulatról”, amire egyre nagyobb esélyt lát.

Én is olyan türelmetlen és dühös vagyok az inflációra, mint mindenki más, mert ezt nem a végzet kanyarította ide a vállunkra, hanem az európai politika hozta ide – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök elmondta, amíg a háború tart, addig nem lesz olyan a gazdaság, mint amilyet szeretnénk.

Háborúpártiak vannak elsöprő többségben az unióban

– fogalmazott a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy Magyarország mindig is a háború ellen volt.

Nem várhatjuk, hogy egy tündér varázspálcával véget vessen a háborúnak

– mondta, hozzátéve: kivéve akkor, ha az amerikai elnök nem vetne véget ennek, ugyanis az ő kezében épp van egy ilyen pálca.

Van sapka, nincs sapka

A miniszterelnök kijelentette, hogy a magyar „árspekuláns multik ellen fel kell lépnie a kormánynak”. Szerinte az ársapkák kimentek a divatból, ezért állt át a kormány is az árfigyelőre. Orbán Viktor ugyanakkor azt látja, hogy van, ahol visszajött az ársapka, például az üzemanyagnál, ezért a kormány is figyeli a lehetőségeket.

Káromkodni nem akarok, mert az egy miniszterelnökhöz nem illik, de erőseket gondolok, amikor azt látom, hogy az ukránok megemelték a tranzitdíjat, amikor azt látom, hogy a nafta drágábban jön Oroszországból Ukrajnán keresztül, 3,5-szeres áron

– jelentette ki. Hozzátette, hogy a magángazdaság szereplői ezért 48 milliárddal többet fizetnek, ezt beépítik az árazásba, ami meglöki az üzemanyag árát.

Orbán Viktor elmondta, megérti, hogy Ukrajnának pénze nincs, fegyvere is egyre kevesebb, így érthető, hogy valamiből bevételt szeretnének szerezni. De a magyar miniszterelnök ne Ukrajnával legyen megértő, hanem az országa érdekeit nézze – vélekedett.

A gazdasági helyzet romlása növeli a békevágyat

A kormányfő úgy véli, ha a béketábor számát valami növelni fogja, akkor az nyomás lehet, amit az emberek fejtenek ki kormányukra. Szerinte hiába háborúpárti egy ország vezetése, az emberek Magyarország álláspontján vannak.

A miniszterelnök úgy látja, minél rosszabb helyzetbe kerül egy ország gazdasága, annál több ember fogja feltenni a kérdést, hogy miért támogatják és finanszírozzák azt a háborút, ami patthelyzetbe került.

Nyugaton a gazdasági helyzet romlása lesz az, ami rákényszeríti az országokat arra, hogy a béke mellett álljanak ki

– vélekedett. Elmondta továbbá, hogy eddig „181 milliárd európai pénzt adtunk eddig oda a háborúra,és nem kerültünk közelebb a békéhez”.

Emlékeztetett, hogy már közelednek az amerikai választások, „egyelőre nem látjuk, hogy függ ez össze a háborúval, de két lehetőség van: az elnökjelöltek a kampányidőszakban vagy támogatják majd a háborút, vagy a háború befejezését hirdetik”.

Lehet, hogy az emberekben van a baj

„Mi, akiknek gyerekei, sőt unokái vannak, úgy gondolkodunk, hogy ha születik ma egy unokánk, akkor 2103-ban még élni fog, ezért mi nem hozhatunk csak rövidtávú döntéseket” – jelentette ki a magyar kormányfő. Szerinte a migrációs és genderkérdéseknek vannak rövid távú, de hosszú távú hatásai is.

Nem elrugaszkodott dolog arra gondolni, hogy milyen lesz a világ 2103-ban

– nyomatékosította. Szerinte Európában nincs közös demográfiai politika, és úgy látja, meglehet, az emberekben van a baj, hiszen kevesebben vannak azok, akik gyerekeket akarnak, ezért próbálják napirendre hozni, hogy ez is fontos kérdés legyen az Európai Unióban.

»A legfontosabb dolog mi vagyunk, az individum« – sokan ezért nem vállalnak gyereket, mert csak azok akarnak gyereket, akik felismerik azt, hogy a világban vannak fontosabb dolgok is, mint az én személyem. Ilyen a család, az otthon, a Jóisten

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök arra is kitért, a pénzügyi támogatásokról nem szabad lemondani: a fiatalok, akik akarnak gyereket, azokat ne hozzuk nehéz helyzetbe, ne tántorodjanak el tőle a gazdasági nehézségek miatt. „A cél az, hogy Magyarországon jobban éljenek azok, akik gyereket vállalnak” – fogalmazott.

Az öndicséret büdös – ahogy a falusi mondás tartja. A magyar ember olyan, hogyha elértünk egy eredményt, arról nem is akar beszélni

– vélekedett a miniszterelnök. Városi csok és a falusi csok segítségével sok otthon épült fel, de – mint mondta – „mindig előre tekintek, mert a magyar fejben a sikerek utólag már keveset érnek”.

A miniszterelnök példaként hozta fel az olasz miniszterelnököt is, aki a demográfiai csúcson is részt vett. Szerinte komoly esély van arra, hogy „Brüsszelben el tudunk érni egy családbarát fordulatot”, mert „egyre több országban gondolkoznak hasonlóan, mint Magyarországon”.

Átverték a gabonával

Orbán Viktor úgy gondolja, ezért is fontosak az EU-s választások. „Fordulat kell Brüsszelben, amit most csinálnak, attól szenved Európa” – jelentette ki.

A miniszterelnök szerint az EU feladata, hogy békére törekedjen, ne elzárkózzon attól. El kell érni, hogy feladja a genderpropagandát és a kettős mérce alkalmazását Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Orbán szerint egyre több ország és európai párt kritizálja Brüsszelt, mert nem áll ki az európai érdekek mellett.

Szóba került az interjúban az ukrán gabonabehozatal kérdése is. „Meggyőztek bennünket a brüsszeliek, hogy engedjük be szárazföldön azt az ukrán gabonát, amit eddig tengeren szállítottak be, mert éhínség lesz Afrikába. Gyanakodtam, de jól átvertek. Nem jut el Afrikába, mert ahelyett, hogy elvinnék oda, Európában kezdik el értékesíteni” – mondta a miniszterelnök.

Öt tagállam, köztük Magyarország kérésére importkorlátozást vezettek be az ukrán gabonára, ami szerinte már inkább amerikai, azonban ez szeptember 15-én lejár, most pedig azon megy a vita, hogy meghosszabbítsák-e a lejáró megállapodást. „Ha nem hosszabbítják meg, akkor az érintett nemzetek összefognak ennek érdekében” – mondta Orbán Viktor, aki úgy látja, Brüsszel nem európai, magyar, román, lengyel, bolgár érdekeket képvisel, hanem amerikaiakat. „Ezen a háborún Amerika nyer, Európa veszít” – zárta gondolatait a magyar kormányfő.

(Kuruc.info - Index nyomán)