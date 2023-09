Anyaország :: 2023. szeptember 15. 16:49 ::

Miniszter úr, a magyar ember nem kaphat legalább tiszteletet a külföldi befektetőtől?

Nyílt levélben fordult Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke Szijjártó Péter külügyminiszterhez:

Tisztelt Szijjártó Péter miniszter úr!

Ön több nyilatkozatában is elmondta - már az elmúlt években -, hogy a külpolitikának a kölcsönös tisztelet jegyében kell zajlania. Mi magyarok tisztelünk másokat és elvárjuk, hogy ők is tiszteljenek minket. Akkor, hogy van az, hogy 4,7 milliárd forinttal támogat a kormány olyan befektetőket, akik nem tisztelnek minket? Az Alsózsolcán befektetni szándékozó szlovén állampolgárok ugyanis ezt tették. Ott voltam az első, általuk tartott fórumon, ahol nemes egyszerűséggel a lakók kérdéseinek felénél a befektető elhagyta a termet. Azzal sem tisztelte meg az ott lévő lakosokat, hogy válaszoljon kérdéseikre, pedig az ő településükre szeretné építeni az üzemét, elvileg az ő munkaerejükre számít és a magyar emberek adóforintjaiból kap 4,7 milliárd forint állami támogatást.



Jó üzlet az ázsiaiakkal való elárasztásunk (kép: Demokrata)

Mit is várhatunk a külföldi befektetőtől, ha maga a magyar kormány sem tiszteli meg az itt lakókat azzal, hogy megkérdezze őket arról, akarnak-e akkufeldolgozót vagy sem. Az önnel a napokban készült interjúban arról beszél, hogy ellenzéki pártok félrevezetik a településen élőket. Jelzem, az első fórumot, amit a cég a helyi önkormányzati testület nyomására tartott, politikai kampány nem előzte meg. Spontán felháborodásukat fejezték ki a lakosok. Zárójelben jegyzem meg, az ön által említett, külföldről finanszírozott pártok és politikusok jó részét önöknek már rég el kellett volna számoltatniuk az elmúlt 13 évben, és akkor most nem lenne kit finanszírozni a globalista erőknek. Javaslom, támogassák majd a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezését ezen pártok szigorúbb büntetésére.



Orbán a 2018-as kampányra eső nemzeti ünnepen (kép: Fidesz / Facebook)

Szomorúan olvastam a külföldi munkavállalókra vonatkozó nyilatkozatát, amelynek eredményeképpen a borsodi munkavállalók helyzete még sanyarúbb lesz, hiszen béreiket alacsonyan fogja tartani és érdekképviseletük is gyengül, mivel lecserélhetővé válnak. Eddig is ezért vándoroltak el innen a magyarok, ezután is ezért fognak. Emlékeztetném Erdély a bevándorló román vendégmunkások útján vált a 17-18. században román többségűvé. Azt pedig ön sem gondolhatja komolyan, hogy ezek az emberek majd szépen hazamennek három év után. De addig is, míg itt lesznek, komoly problémát fognak okozni. Felhívom a figyelmét, hogy jórészt ugyanabból a szubkulturális közegből érkeznek mint az illegális migránsok, így nagyjából ugyanazt a viselkedést várhatjuk tőlük. Ön győri, én miskolci vagyok, pontosan tudom és látom, hogy a magyar hatóságok harminc éve Lyukóban képtelenek rendet tenni, nemhogy majd ezeket megfékezni!

Lássuk be miniszter úr, ahol sok a pakisztáni, ott előbb-utóbb Pakisztán lesz. A Mi Hazánk Mozgalom szerint az Önök feladata az lenne, hogy ne külföldiek által alapított 3 millió forintos törzstőkéjű vállalkozást tömjenek ki 4,7 milliárd forinttal, hanem állami támogatással élesszék újjá a magyar élelmiszeripart. Hiszen a 21. században a vízhiány és az élelmiszerválság idején nemcsak az akkumulátor a jövő ágazata, de az élelmiszeripar is. Az is az önök feladata, hogy magasabb bérekkel akadályozzák meg az elvándorlástm és nem pedig elfogadva a kialakult helyzetet vendégmunkásokkal pótolják az elvándoroltakat. Legfőképpen kérdezzék meg a alsózsolcaikat, hogy akarnak-e akkufeldolgozó üzemet és miután erre a testület is nemet mondott, tartsák tiszteletben döntésüket, a szlovén befektetők pedig vigyék haza ezt a szerintük rendkívül jó üzletet.