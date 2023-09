Anyaország :: 2023. szeptember 15. 21:20 ::

Meghívták Orbánt is az oktatásért demonstrálni - de volt intézményes rasszizmusozás is, mielőtt rámentek klímatüntetésbe

Mintegy ezer ember gyűlt össze az őszi tanév első diáktüntetése előtt nem sokkal a Margit híd budai hídfőjénél, amelyet az Egységes Diákfront szervezett a közoktatás áldatlan állapota miatt. A tervek szerint a Margit hídon átvonulva érkeznek a Kossuth térre, ahol hangsúlyozottan rövid beszédeket terveznek. Innen a Lánchídon keresztül az Alagút túloldalán felállított színpadot célozzák meg – írja összefoglalójában a 24.

A menet végül 17 óra után tíz perccel indult el a budai oldalon dél felé. Nagyjából ötezer ember sétál, az Elvis Presley parkból a Margit-híd felé megy a menet, a pesti oldalra. A tüntetők túlnyomó többsége fiatal. Nagyok sok embernél van megafon es dob, a tüntetés általában is hangosabb, mint a szokásos.



Fotó: Farkas Norbert / 24.hu

Érted megyünk, gyertek velünk!

– hangzik a tüntetés mottója. A rendőrség a Margit-híd déli oldalát zárta csak le, a villamos es a Budára tartó közlekedés rendben megy, bár elég nagy a dugó.

A Margit-hídról a Jászai Mari térnél dél felé fordul a menet. Elég sokan vannak, bár menet közben minden tömeg nagyobbnak tűnik, de valahol öt és tízezer közötti ember sétálhat.

Hat órakor ért a menet a Kossuth térre, ahol rövid beszédek hangzanak el, aztán vonulnak tovább. A rövidebb beszédeknek a menet közben elkapott megjegyzések alapján sokan örülnek.

A beszédeket egy középiskolai tanár kezdi, elmondja, hogy a mozgalom egyik alapítója, Imre Varanyi Szilvia, a hétvégén elhunyt, ezért egy perces néma csendet kér. A tömeg eleje elhallgatott, de a kis színpad hangosítása elég gyenge, ezért az érkezők még kiabáltak.

Az első beszédet Törley Katalin mondja, aki szerint szomorú a helyzet, de vannak sikerek is, mert elképesztő szolidaritás alakult ki. A mozgalom a Civic Pride Award díjat is megnyerte, tette hozzá. A jövő héten veszik majd át a tanárok. Elmondta, hogy értelme és célja is van a küzdelmüknek, mert a gyerekeik és az ország jövője a tét.

Megpihenni továbbra sem szabad, mert a kormány "eltapossa a gyengéket, bátorítja az intézményes rasszizmust", miközben a kiváltságosokat kordonokkal zárja el - hangoztatta Törley Katalin.

A következő egy berzsenyis diák volt, aki arra kérte a tömeget, hogy kiáltsanak, ha elegük van, hogy 13 éve csak az utálkozásról szól a politika. Ezután lejátszották a tüntetések himnuszává vált Grundot, amit elég sokan énekeltek.

A PDSZ választmányi elnöke ezután felolvasott egy levelet, amelyben azt írják le, milyen körülmények között dolgozhat majd tovább. A levél szerint többek között anyagi megbecsülésben, amit ő nem érez. Ezután bejelentette, hogy ezt a diktátumot nem fogadja el.

Hivatásom legnagyobb tudatában mondom, hogy kibaszottul elegem van.

– mondta el ezután Szilágyi Kitti óvodapedagógus. Erre a tömeg is skandálni kezdett, hogy neki is.

Kis Bence László, az Adom Diákmozgalomtól bejelentette, hogy ezt a csatát csak együtt lehet megnyerni, ezért csatlakoznak a közös kezdeményezéshez.

A tüntetésnek ezután vége lett, de a Fridays for Future aktivistája arra kért mindenkit, hogy folytassák a tüntetést, és vonuljanak a Lánchídon át a Clark Ádám térre, majd át az alagúton.



Fotó: Mihály Attila / Magyar Hang

A menet negyed nyolckor ért fel a lezárt Lánchídra. Nem sokan mentek haza, ekkor még mindig több ezer ember menetelt a diáktüntetésből klímatüntetéssé vált menetben.

A Lánchíd budai oldalára háromnegyed nyolcra értek át, itt egy hatalmas, 48 méteres lelógatott magyar zászló fogadta őket, amit leengedtek, és a menet eleje a feje felett vonult át vele az alagúton.

Pintér Sándor, a kurva anyád!

– kiabálta a menet eleje, ami a dobokkal, dudálással és a megafonokkal együtt halláskárosodás-közeli állapotot okozott az alagút belsejében.

Az alagút túloldalán miniatűr színpadot állított fel a Fridays for Future. Az Attila út és az Alagút utca kereszteződését teljesen megtöltötte a többezer tüntető. A szervezőket látványosan meglepte az embermennyiség, mert nem készültek komoly hangosítással. Ezért nem is sokat lehetett hallani a beszédekből.

A Fridays for Future szervezői egyébként hivatalos levelet is küldtek Orbán Viktornak, hogy meghívják a tüntetésre. Negyed kilencig nem érkezett meg. A tüntetés ekkor hivatalosan véget is ért.

(24 - MTI - nyomán)