"A bűnözés színtelen" - így hát az iskolai bélkitaposós fenyegetőzésnek is annak kellene lennie

Az ügyészség fellebbezése alapján kapott súlyosabb büntetést az a két romhányi nő, akik rendszeresen sértegették, fenyegették a pedagógusokat, valamint a gyermekvédelmi szolgálat munkatársát.



"A bűnözés színtelen" - hirdette pólóján "L. L. Junior" - de valahogy mégis mindig cigányok követik el ezeket a típusú bűncselekményeket is - ráadásul megint visszaesőkről van szó

A Balassagyarmati Járási Ügyészség 2021 júniusában emelt vádat a két nő ellen, akik 2020 februárjában a romhányi iskola udvarán tartott napközis foglalkozás közben, a gyermekek jelenlétében kiabálva szidalmazták a foglalkozást tartó pedagógust. A hangoskodásra az igazgató és helyettese is az udvarra sietett, ekkor a testvérpár őket kezdte szidalmazni és fenyegetni. A foglalkozást ilyen körülmények között a tanító nem tudta folytatni, a gyermekeket az épületbe kellett kísérnie.

A nők unokaöccse is az iskolába járt, akinek osztályfőnöke 2020 szeptemberében azzal hívta fel a kisfiú édesanyját, hogy menjen a gyermekért annak viselkedési problémái miatt. A fiúért nem az anya, hanem az akkor 32 éves nagynénje ment, aki az osztályfőnököt sértegetni kezdte, szakmai hozzáértését kétségbe vonta, majd a távozó tanárt meg is fenyegette. Ekkor is az igazgató és annak helyettese lépett közbe, a nő velük is folytatta a kiabálást, őket is sértegette és fenyegette. A nő viselkedése miatt a gyermekek tanóráját megkezdeni nem lehetett.

2021 januárjában a nők egy fogadóórán szidalmazták a pedagógusokat, ekkor már életveszélyes fenyegetéseket vágtak a tanárok fejéhez, ezzel teljesen ellehetetlenítve a fogadóóra megtartását.

A nők unokaöccse ügyében a gyermekjóléti szolgálat is eljárást folytatott. Az idősebb vádlott 2021 februárjában felhívta az illetékes családsegítőt és megfenyegette, hogy „kitapossa a belét”, nyilvánvalóvá téve, hogy pontosan tudja, hol él a szakember, illetve hova jár iskolába a gyermeke.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság 2023 januárjában mindkét nőt közérdekű munkára ítélte. A döntéssel szemben az ügyészség súlyosítás végett fellebbezést jelentett be.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség – a járási ügyészség indokait fenntartva – kifejtette, hogy az utóbbi években megszaporodtak a pedagógusok elleni támadások, melyekkel szemben a törvény legnagyobb szigorával kell fellépni, ezért a korábban személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt felfüggesztett szabadságvesztés alatt álló büntetett előéletű, több rendbeli közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot elkövető vádlottakkal szemben kizárólag a szabadságvesztés büntetés kiszabása lehet visszatartó erejű.

A másodfokon eljáró Balassagyarmati Törvényszék, egyetértve az ügyészi fellebbezésben foglaltakkal, a 34 éves nővel szemben 2 év 4 hónap börtönbüntetést, a 31 éves nővel szemben 2 év börtönbüntetést szabott ki, és őket 3-3 évre a közügyek gyakorlásától is eltiltotta. Emellett mindkét vádlottal szemben elrendelte a korábban felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását.

A döntés jogerős - közölte honlapján az ügyészség.