Závecz-felmérés: csökkent a Fidesz támogatottsága, jön fel a Mi Hazánk

Nyáron valamelyest kisebb lett a Fidesz tábora. Májusban még a teljes választókorú népesség 32 százaléka támogatta a kormánypártot, jelenleg 30 százalékon áll – derül ki a Závecz Research legfrissebb kutatásából.

A részvételüket ígérő, biztos pártválasztók 46 százaléka szavazna a Fideszre, pedig májusban Orbán Viktorék még az aktív szavazók felének élvezték a bizalmát. A közvélemény-kutatók szerint a kismérvű visszaesés összhangban van a közhangulat enyhe romlásával.

Májusban 64 százalék vélekedett úgy, hogy hazánkban rossz irányba mennek a dolgok, most 67 százalék van ezen a véleményen, míg az országban zajló folyamatokat pozitívan értékelők aránya 29-ről 27 százalékra csökkent a nyáron. Megjegyzik: a Fidesz táborában nem történt hangulatváltozás, háromnegyedük optimistán látja a hazai történéseket, és csak ötödük vélekedik a dolgokról negatívan.

Az ellenzéki pártok híveinek viszont romlott a véleménye: már 97 százalékuk látja negatívan a hazai folyamatokat, és csak két százalékuk optimista. A nyáron a negatív ellenzéki közhangulatból a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt tudott profitálni a legtöbbet. Mindkettő növelte a táborát, amivel a Mi Hazánk harmadik helye egyértelművé vált a pártrangsorban.

A felmérést ismertető 24.hu által szélsőjobboldalinak nevezett párt támogatottsága 7 százalékos, az aktív szavazók körében 10 százalékon állnak. A Kétfarkú Kutya Párt a teljes választókorú népességen belül 4, a biztos választók között 5 százalékon áll.

Nem változott a Demokratikus Koalíció támogatottsága: az összes választó 13 százaléka sorakozik fel mögéjük, míg az aktív szavazók körében 19 százalékos Gyurcsány Ferenc pártjának tábora. A Momentum is stagnál: a párt májusban és most is 5 százalékot ért el a választókorú népesség körében, ahogy az aktív szavazóik száma sem változott, akik 6 százaléknyian vannak.

A többi ellenzéki párt az ötszázalékos küszöb alatt van.