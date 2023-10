Anyaország :: 2023. október 9. 09:44 ::

Hossó Andrea: a hadügyminiszter leváltotta a szabadságharc költőjét

A beszéd a Petőfi laktanya átnevezése miatt tartott civil tüntetésen hangzott el.

„Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!”

Emlékszünk még, hogy nem is olyan régen a Kossuth Rádió szignálja a Kossuth-nóta refrénje volt? Aztán egyszer csak eltűnt, helyére semmitmondó csilingelés került.

Mintha a Kossuth Rádió nem akart volna emlékezni és emlékeztetni a szabadságharcra, a Kossuth-nótára, és a tulajdon nevére sem, ami most már sokszor csak MR1. Falanx számozás egy falanx világban.

Most hirtelen a Petőfi laktanya nevét változtatták meg Mária Teréziára. Az osztrák gyarmatosító elleni büszke, bátor, csodálatos szabadságharc lángszavú költőjét, aki életét adta a hazáért, leváltja a hadügyminiszter, és helyére teszi a véres elnyomó hatalom császárnőjét. Micsoda arcul csapása Magyarországnak, mindannyiunknak! Micsoda arcul csapása a 13 aradi vértanúnak, akik hősi halált haltak Magyarországért az osztrák keze által! Micsoda gyalázat volt az ő kivégzésük, micsoda megvetendő mészárlás! Silány emberek silány bosszúja. Most pedig így őrizzük vértanúink emlékét, hogy honvéd laktanyánkra ma az osztrák császárnő nevét tesszük ki?

Micsoda szégyen, micsoda gyalázat ez ismét, most a saját kormányunktól!

Mostanra már sokan, sok helyen felsorolták az osztrákok magyarság ellen elkövetett bűneit, a 13 aradi vértanú gyalázatos kivégzésétől a madéfalvi mészárlásig, a török hódoltságban kivéreztetett nemzet sanyargatásától az idegenek tömeges betelepítéséig. Leverni csak az oroszok behívásával tudták a mi szabadságharcunkat, aztán véres megtorlást rendeztek a vérbe fagyott ország ellen. A Habsburg birodalom és éppen Mária Terézia magyarellenes gazdaságpolitikájának máig ható következménye az ipari és kereskedelmi elmaradottság. Ellenünk uszították a nemzetiségeket, ágáltak a Szent Korona ellen, mint az a három osztrák komédiás, aki 2013-ban a jelenlegi hadügyminiszter úr testvérének, az akkori bécsi magyar nagykövetnek az irodájában űzött gúnyt a magyar Szent Koronából, a nagykövet úr félszeg fészkelődése közepette.

Minderre emlékeznünk kell, mert aki nem ismeri a múltját, az nem ura a jövőjének sem.

A lényeg nem az, hogy mennyire volt jó vagy rossz császárnő Mária Terézia - egyébként jó volt az osztrák birodalomnak, és rossz nekünk -, és mennyire volt jó vagy rossz osztrák gyarmatnak lenni - gyarmatnak lenni mindig, minden körülmények rossz.

A valódi kérdés az, hogy miként lehetséges, hogy a Magyar Honvédség Petőfi laktanyáját átnevezi a gyarmatosító, megszálló, Magyarországot vérbefojtó Habsburg-birodalom császárnőjének nevére egy magyar kormány. Ez a névváltoztatás bármikor felháborító lenne, de jelentőségteljes, hogy teszi ezt épp a Petőfi-emlékévben, a költő születése utáni kétszázadik évben.

Petőfi nevét levesszük a laktanyáról, nem foglalkozunk vele, és szemmel láthatóan rettegünk egy Petőfi-temetéstől. Fontosnak tartjuk viszont, hogy a minket elnyomó, sanyargató, vérünket ontó, a Trianoni tragédiához nagy mértékben hozzájáruló Habsburg család asszonyát kitüntessük.