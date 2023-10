Anyaország, Háború :: 2023. október 9. 11:41 ::

Izraelben rekedt Kis Grófó több tucat fős kiscsaládja, de Szijjártó Külügyminiszter úr gyorsan intézkedett

Egy 120 fős cigány turistacsoport 87 tagja rekedt Izraelben, a tel-avivi Ben-Gurion repülőtéren. Ifj. Rostás-Farkas György, a Roma Szeretetszolgálat elnöke arról beszélt az RTL-nek, hogy a turisták esti járatát törölték, és nem tudni, mikor juthatnak vissza Magyarországra. Sokan nem tudnak már élelmet és vizet sem venni maguknak, mert elfogyott a pénzük. A konzulátus munkatársa azt mondta a bajbajutottaknak, hogy saját magukról kell gondoskodniuk, holott sokan már a repülőjegyüket sem tudják megvásárolni - sajnáltatta őket a szennycsatorna.

Ifj. Rostás-Farkas György elmondta: a szeretetszolgálat pár munkatársa indult el egy nemzeti ünnepre Izraelbe egy 120 fős turistacsoporttal, ebből Rostás-Farkas tudomása szerint már 20-30 ember korábban visszajött Magyarországra.

Rostás-Farkas azonnal hívásokat kapott kollégáitól, amikor eszkalálódott a konfliktus, hiszen nem tudták, hogy mit tegyenek: a szállodában kellett maradniuk, nem mehettek ki az utcára sem. Ezután felvette a kapcsolatot a tel-aviv-i magyar nagykövetséggel, hogy minél előbb védelmet biztosítsanak a bajbajutott turistáknak, és hogy minél előbb hazaszállíthassák őket. A konzulátus képviselője kiment hozzájuk a helyszínre, ahonnan rendőri-katonai kísérettel elvitték őket a reptérre.

– Olyan helyzet állt elő, hogy nagyon sokan nem tudnak már élelmet és vizet venni maguknak, mert elfogyott a pénzük. A konzul azt mondta nekik, hogy saját magukról kell gondoskodniuk, pedig nagyon sokan már a repülőjegyüket sem tudják megvenni – mesélte el a Roma Szeretetszolgálat elnöke.

Hozzátette, a konzulátus szállást próbál biztosítani számukra. Mint mondta, jelenleg mindannyian a reptéren tartózkodnak, azonban az esti járatukat törölték, emiatt sokan kétségbeestek. Arról is beszélt, hogy nemcsak cigány származásúak, hanem kisebb számban magyarok is vannak köztük.

Sztojka Attila "romaügyi" kormánybiztos időközben közvetlen anyagi támogatást küldött a repülőtéren ragadt magyarországi turistáknak.

A turistacsoport vezetője vasárnap a 24.hu-nak azt nyilatkozta: "Tegnap óta kapcsolatban vagyok az illetékes izraeli minisztériummal, a magyar kormánnyal és a konzullal is, aki nagyon sokat segít, kaptunk élelmet, kávét, innivalót, gyümölcsöt. Továbbá sok magyarországi roma segített bennünket pénzzel, ebből mindenkinek meghosszabbítottuk három nappal a biztosítását, és még enni-innivalót is tudtunk vásárolni".

A légierő hozta a cigányokat (is)

A kormány mentőakciója keretében a magyar légierő az éjszaka folyanán három repülőgéppel összesen 325 embert, köztük 46 gyereket menekített ki Izraelből - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is rendkívül aggasztó a helyzet a közel-keleti országban, ahol egyes területeken gyakorlatilag háborús állapotok uralkodnak.

Leszögezte, hogy a kormány számára ilyenkor természetesen a legfontosabb feladat a magyar emberek biztonságba helyezése.

Tájékoztatása szerint ezért több száz emberrel vették fel a kapcsolatot, akik közül 215-öt már az éjszaka folyamán kimenekítettek a magyar légierő két repülőgépével, azonban volt még több mint száz magyar állampolgár, akik szerettek volna hazajutni, ezért az egyik gép tett még egy kört Tel-Avivba, s újabb 110 főt vett a fedélzetére.

"A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös mentőakciójában tehát a magyar légierő három repülőgéppel összesen 325 embert menekített ki Izraelből" - húzta alá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy így a hazatérésben segítséget kérő magyar emberek mindegyike itthon van, vagy úton van már hazafelé, miután néhány perccel ezelőtt a harmadik evakuációs járat is elhagyta Izrael légterét.

Közölte, hogy az érintettek között 310 magyar és tizenöt külföldi - például izraeli, svéd, német, brit, osztrák és portugál - állampolgár van és 46 gyerek.

"Természetesen a nagykövetség munkatársai Tel-Avivban továbbra is 24 órás szolgálatot teljesítenek. Természetesen a budapesti vészhelyzeti központunkban is megemelt konzuli létszámmal dolgozunk, és várjuk azoknak a magyar embereknek a jelentkezését, akiknek bármilyen segítségre szükségük van Izraelben" - jelentette ki.

Elmondta, hogy Budapest és Tel-Aviv között folyamatosak a menetrend szerinti járatok. A miniszter arra kérte a magyar embereket, hogy kizárólag "nagyon-nagyon halaszthatatlan esetben" utazzanak Izraelbe, ha el tudják halasztani az útjukat, akkor tegyék meg a saját biztonságuk érdekében.

"Aki azonban Izraelbe megy, legyen szíves konzuli védelemre regisztrálni" - mondta.

A miniszter hangsúlyozta: "Mi továbbra is kiállunk Izrael mellett, elítéljük az Izraelt ért terrortámadást, egyúttal pedig arra hívjuk fel a nemzetközi politika szereplőit, hogy mutassanak felelősséget ebben a helyzetben, és kerüljük el az eszkalációját ennek a háborús helyzetnek."

Frissítés: nahát, már megint hazudott egy cigány

Bodoczki Zsanett, a Ben Gurion repülőtéren rekedt 87 fős cigány turistacsoport vezetője a 24.hu-nak azt mondta, hogy minden segítséget megkaptak a helyi magyar konzulátustól.

– Tegnap óta kapcsolatban vagyok az illetékes izraeli minisztériummal, a magyar kormánnyal és a konzullal is, aki nagyon sokat segít, kaptunk élelmet, kávét, innivalót, gyümölcsöt. Továbbá sok magyarországi roma segített bennünket pénzzel, ebből mindenkinek meghosszabbítottuk három nappal a biztosítását, és még enni-innivalót is tudtunk vásárolni – mondta még tegnap Bodoczki Zsanett, aki azonban igyekezett eloszlatni a Facebookon terjedő álhíreket is arról, hogy éheznének:

Fals információk terjednek arról, hogy éheznénk, nincs pénzünk és hasonlók. Ez nem igaz, mindenki jól van, mindenkinek van még pénze, legfeljebb egy-két embernek fogyott el az út végére, de ez sem probléma, mert kisegítjük egymást.

