Korrupciógyanú a Várnegyedben: a polgármester állítólag védelmi pénzt kért

– A választások előtt V. Naszályi Márta azt ajánlotta, ha az anyagi támogatás megtörténik, akkor olyan szerződést kötnek velem, hogy ne lehessen innen kitúrni, még bűncselekménnyel sem. Az ajánlat két cukrászdát érintett: a Koronát és a Ruszwurmot – mondta az Indexnek Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda Kft. tulajdonosa. A Budavári Önkormányzat a lap megkeresésére úgy reagált, hogy V. Naszályi Márta polgármester nem kért, és nem is kapott anyagi támogatást Szamostól.

Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda Kft. tulajdonosa szerint Budapesten a történelmi cukrászdák és vendéglők jellemzően zárva vannak. A cége többek között olyan cukrászdákat üzemeltet, mint a Korona és a Ruszwurm. Utóbbi Budapesten, a Várnegyedben, a Mátyás-templom szomszédságában található, míg az előbbi pár száz méterre van a Karmelita kolostortól. A méltán híres cukrászda vezetője szerint rendszeres napjainkban, hogy elüldöznek történelmi tulajdonosokat csak azért, hogy végül olyanok kapják meg a területeket, akik a helyi budapesti erőkkel megfelelő kapcsolatot ápolnak.

– A Szamos család elég nagy, mondhatni világhírű. Ennek ellenére a Ruszwurm cukrászdát másnak akarták odaadni, mert nagyon értékes. Már Nagy Gábor Tamás, volt Budavári Önkormányzat polgármestere is bízott abban, hogy egyszerű helyiségfelmondással elmegyek innen. A cukrászdáim körüli tortúra 12 évvel ezelőtt elkezdődött, anélkül, hogy bárki megnézte volna a hátterét. Felületes módon nézték meg a cukrászda jogállását is, elhitték, hogy az övék, és elüldözhetnek – mondta az Indexnek Szamos Miklós, aki szerint a problémák a most regnáló V. Naszályi Márta polgármestersége alatt csúcsosodtak ki. A cukrászda tulajdonosa azzal kereste meg a lapot, hogy a polgármester a 2019-es önkormányzati választások előtt arra kérte, hogy pénzzel támogassa a kampányát, cserébe védelmet kapott volna, pont ahogy az szerinte az alvilágban szokott lenni.

Bírósági ítélet mondja ki: a cukrászdát ki kell üríteni



„A választások előtt azt ajánlotta, ha az anyagi támogatás megtörténik, akkor olyan szerződést kötnek velem, hogy ne lehessen innen kitúrni, még bűncselekménnyel sem. Az ajánlat két cukrászdát érintett: a Koronát és a Ruszwurmot. A polgármester azt is hangsúlyozta: ha nem történik meg a támogatás, akkor nem véd meg. Tehát védelmi pénzt kért” – mondta Szamos Miklós. Majd kiemelte: a kampány támogatása esetén V. Naszályi Márta megígérte, olyan szerződést kötnek, hogy csak több százmillióért lehet majd elvenni a cukrászdákat.

„Erre azt mondtam neki, hogy nekem elég, ha a törvényeket betartják és tiszteletben tartják a tulajdonjogokat” – fogalmazott Szamos Miklós. A cukrászda tulajdonosa szerint a polgármester javaslata önmagában is bűncselekmény, és bár konkrét összeg nem hangzott el a vesztegetési kísérlet során, a kontextus szerint 20-30 millió forintot kért volna.

V. Naszályi Márta 2019. október 13-án megnyerte a választást, ezt követően Szamos Miklóst fél évvel később behívatta az irodájába: „azt kérte, egyezzünk meg. Erre azt mondtam: ha visszavonják feljelentést, háromszoros bérleti díjat is hajlandó vagyok fizetni. Megállapodtunk, és az ügyet kiadtuk az ügyvédeknek, végül olyan módosítást akartak velem aláíratni, hogy bármikor ki tudjanak rúgni” – ismertette Szamos Miklós. A jelenlegi bírósági ítélet szerint: a Koronát és a Ruszwurmot teljesen ki kell üríteni.

„Jelenleg ott tartunk, hogy már mindenki mindenkit feljelentett. A korábban hozott határozatot az önkormányzat hozta, amit a bíróságon támadtam meg. Hiába mentünk el a Kúriáig, végül nem fogadták be a fellebbezéseimet – emelte ki Szamos, aki emlékeztetett arra, hogy már 33 éve megvették örökre a használati jogokat, és mindig fizette a bérleti díjat az önkormányzatnak. Jelenleg végrehajtás alatt vannak a területek, ugyanakkor ténylegesen nem történik semmi. – Az önkormányzat senkivel sem áll szóba, továbbra is azt mondják, jogtalanul van a cukrászda a helyiségekben. Jogellenesen működünk szerintük.”

Az államilag védett és műemlékvédelemmel ellátott cukrászda nem az önkormányzat tulajdona. „Soha nem volt itt semmi az önkormányzaté. A tulajdonlap szerint a föld meg a tégla az valóban az övék, ugyanakkor a teljes cukrászda, amely áll a berendezésekből, tárgyi eszközökből, a működési engedélyekből és vagyoni jogokból, az enyém. A családomé ez a szelete a magyar történelemnek, amely a cégérték szerint több mint 1 milliárd forintot ér – összegezte Szamos Miklós. – Felajánlottam, fizetek több bérleti díjat, először kétszerest, majd háromszorost, ám ezeket hiába fizettem ki, rendre visszautalták. Azért, hogy a sajtónak azt tudja mondani, hogy nem akarok fizetni.”

Az ügyészség már vizsgálja a történetet



Az Index által megismert, tavaly októberben kelt feljelentésben Szamos Miklós így fogalmazott: „V. Naszályi azt mondta, hogy a bérleti szerződés módosításával kapcsolatban 4 pontot írjak alá, és akkor meg tudunk egyezni.” Ez a négy pont az alábbi:

A szerződés felmondási passzusában ne legyen semmilyen feltétel.

Ne legyen semmilyen tulajdonjogi kérdés.

A pince bérleti díja 160 ezer forintról 400 ezerre emelkedjen.

A cukrászda bérleti díja 1 millió forint legyen.

„Ezzel alapvetően semmilyen probléma nem volt, egyedül az indoklás nélküli felmondásba nem egyeztem bele” – mondta Szamos Miklós. Az ügyészségi papírok arra is kitérnek, hogy V. Naszályi Márta az önkormányzati választások előtt 3-4 hónappal azt kérdezte, anyagilag támogatnám-e a kampányát, mert ha támogatom, akkor olyan helyzetbe hoz, hogy ne lehessen kitúrni engem a cukrászdából – majd később így: „az lenne a módszer, hogy módosítanánk a szerződést azzal, ha bármilyen okból valaki el akarja venni a cukrászdát és a helyiséghasználatot, akkor bármekkora összeget beleírhatunk a szerződésbe, hogy azt az önkormányzat fizesse meg” – olvasható az ügyészségi feljelentésben.

Az önkormányzat mindent tagad



Az Index megkereste a polgármestert, V. Naszályi Mártát, majd írásban a Budavári Önkormányzatot, alább a válaszuk: