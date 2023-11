Anyaország :: 2023. november 7. 07:04 ::

Maffiaszerű állapotok uralkodnak a társasházak kezelésében?

Létezik ma Magyarországon egy mintegy 4 millió embert érintő problémás jelenség, valahogy mégsem hallunk róla, vagy legalábbis csak elszórtan, elszigetelten. A társasházi tulajdonosok vannak majdnem 4 millióan, és kijelenthető, hogy jelentős reformra szorulna az a gyakorlat, ahogyan a közös képviselők intézik a társasházak életét. Néhol egészen elképesztő történetekkel lehet találkozni, akár olyanokkal, hogy a közös képviselő fenyegeti, megveri a tulajdonost, kizsarolja belőlük azt a pénzt, amivel nem számol el. Néhányan elég jól megélnek abból, hogy ők közös képviselők, de érdemi munkát nem fektetnek az egészbe. Természetesen tisztelet a kivételnek, nem mindenki ilyen. Ettől függetlenül az alábbi állítások még igazak.

Fontos kiemelnem, hogy az alábbi információk mind olyanoktól származnak, akik maguk is társasházi tulajdonosok, sőt, érdekképviseleti csoportokba tömörülnek, és a tőlük kapott kép kellően reprezentatív, tehát az alábbi problémák nem elszigetelt esetek, hanem országos érvényűek.

- Súlyos probléma, hogy maga a társasházkezelői képzés kb. 3 hónapos, ami túl rövid, és nem tartalmaz gyakorlati képzést sem, mégis, ennek elvégzését követően akár több százmilliós társasházi vagyont kezelhetnek azonnal, ennek következtében emberi életeket, sorsokat befolyásolhatnak. Közös képviselő képzés pedig nincs is. Ennek ellenére ebben a munkakörben ugyanolyan mértékben lehet kárt okozni, mint a társasházkezelői végzettséggel. Például kiemelten veszélyes a közös képviselő jelzálogjog bejegyzésével és törlésével kapcsolatos feladata.

- Általános jelenség, hogy a társasházi közgyűléseken, a bírósági tárgyalásokon, illetve egyéb más fórumokon is a közös képviselők többsége megpróbálja arrogánsan eljátszani a „főnök szerepét”, a tulajdonosokat „beosztottnak” tekinteni. A közös képviselő nem felettese a tulajdonosoknak.

- A társasházkezelők, közös képviselők a tulajdonosok által befizetett közös költség előleg felhasználásáról kötelesek beszámolni minden évben egyszer az éves beszámoló közgyűlésen, amit a társasházi törvény kötelezően előír, mégis előfordul, hogy úgy tesznek, mintha a társasház pénze a sajátjuk lenne, és nem számolnak el vele. A közös képviselők vannak megbízva a társasházi pénz kezelésével, amely során visszaélésekre van lehetőségük. A közös képviselők egy része figyelmen kívül hagyja, hogy a társasház vagyona felett kizárólag a tulajdonosok döntenek.

- A közös képviselők sokszor törvénysértő határozati javaslatokat képesek előterjeszteni a közgyűlésre és azt megszavaztatni a tulajdonosokkal, ezért szükséges a határozati javaslatokat egy társasházi törvényt ismerővel elolvastatni.

- Problémát jelent a megismételt közgyűlés határozatképessége is, hogy a megismételt közgyűlésen, ha csak néhány tulajdonos vesz részt, akkor is érvényes, és előfordulhat, hogy néhány tulajdonos dönti el a határozatokat, amely minden tulajdonosra érvényes lesz, például felújítások, a szemétszállítási díj, a takarítási díj stb. elosztását. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a kisebbség jogos érdekét sértő határozatokat szavaznak meg.

- Gyakori jelenség az is, hogy a számvizsgáló bizottsági tagok nem a tulajdonosok érdekeit képviselik, illetve nem a Társasházi törvény szerint végzik a megbízásukat. A számvizsgáló bizottsági tagok szereptévesztésben vannak, mellyel vagyoni károkat okoznak a társasházi tulajdonosoknak.

- A közös képviselők, társasházkezelők sorozatos törvénysértései magával hozza az egész közigazgatás leterheltségét is, azaz a bíróság, a jegyző leterheltségét is. Gyakori jelenség, hogy annak ellenére, hogy a tulajdonos megnyeri a pert a társasházzal szemben, akit a közös képviselő, társasházkezelő képvisel, és hiába a közös képviselő, társasházkezelő felróható magatartása, munkavégzése miatt vesztett a társasház, mégis annak összes perköltségét és az ügyvédi díjat is a társasház fizeti, beleértve a pernyertes tulajdonost is, ami nem elfogadható.

A fentiek még csak nem is törekednek a teljességre, csak egyfajta vázlat, a jéghegy csúcsa, de azt gondolom, tökéletesen elegendő arra, hogy képet kaphassunk arról, hogy milyen égető problémával állunk szemben, amin változtatni kell.

Lantos János - Kuruc.info