A tisztességtelen közös képviselők a tisztességes közös képviselőknek is ártanak

A napokban arról írtam, hogy a társasházak kezelése körül rendkívül sok probléma van, sőt, egyfajta maffiaszerű működés alakult ki bizonyos közös képviselők részéről. Hozzátettem, hogy ez természetesen nem minden közös képviselőre igaz, s én ezt nem amolyan udvariassági faktornak szántam, komolyan gondoltam, de úgy tűnik, ezt azért érdemes újra csak aláhúzni. Erről szól ez az írás is. Már csak azért is, mert a munkájukat tisztességesen végző közös képviselőknek is árt az, ha vannak olyanok, kik tisztességtelenek, ugyanis rossz hírüket keltik.



Illusztráció: Shutterstock

El kell mondjam, nem egy, nem két történetet küldtek el nekem e-mailben, vagy mondtak el akár telefonban is a megjelent cikkem óta, amelyek mind megerősítésül szolgáltak a leírtakra. Egy olvasónk azonban az érem másik oldalát igyekezett megvilágítani, és azt hiszem, úgy korrekt, ha ilyen módon "szót adunk" neki is.

Azt állítja, nem jó az az irány, ha ellenségnek kiáltjuk a közös képviselőket teljes egészében, és ezzel én is egyet értek. 21 éve saját vállalkozásban folytatja ezt a munkát, sok társasház és két gyártelep kezelését is végzi. Posztgraduális képzés keretében főiskolai szinten elvégezte a létesítménygazdálkodást, és rendelkezik OKJ-s képzéssel is, továbbá 3 diplomával. Nyilván ebből rögtön kitűnik - legalábbis számomra -, hogy nem átlagos közös képviselőről van szó, ez csak rámutat arra, hogy a képzés milyensége is sok kérdést felvet. Tehát az, amit korábban is írtam, egy 3 hónapos gyorstalpaló képzés nem biztos, hogy elegendő arra, hogy valódi közös képviselőnek nevezhesse magát bárki.

Rámutatott több joghézagra is, ami a társasházi törvényt illeti, egyet kiemelnék: a beilleszkedni képtelen családok kirakhatatlansága. Ezt történetesen tökéletesen el tudja képzelni bárki, és pontosan tudja is mindenki, kikről van szó.

Összegezve, az már most látszik, hogy a téma sok reakciót vált ki, arra nyilván nem vállalkozok, hogy méricskéljek, hány százaléka végzi jól és becsülettel munkáját a közös képviselők közül, és hányan nem, az viszont alapelv, hogy csak azért, mert vannak gazemberek köztük, nem lehet általánosítani, ahogyan az is alaptétel, hogy viszont arra hivatkozva, hogy sokan vannak, "akik nem ilyenek", nem lehet elhallgatni a becstelenek tevékenységét sem. Nem ezek tehát a döntő szempontok, hanem az igazság.

És az már most valóban látható, mint oly sok területen Magyarországon, itt is van, lesz tennivaló.

Lantos János - Kuruc.info