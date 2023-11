Anyaország, Háború :: 2023. november 8. 09:47 ::

Sikeres a Debrecenbe menekült ukrajnai "magyar" gyerekek felzárkóztatása - legalábbis a fideszes média szerint

Ahogy korábban már bemutattuk, a Debrecen melletti Dorkász tábor ad otthont 200 kárpátaljai "magyar" menekültnek. A magyar szó sajnos nem véletlenül lett idézőjelbe téve, hisz szinte kivétel nélkül cigányokról van szó, akik már a kisorosz (magát ukránnak nevező) megszállás alatt lévő Kárpátalján is csak élősködtek.



A fideszes média szerint így néznek ki a kárpátaljai magyar gyerekek

A fideszes debreceni önkormányzat által kézivezérelt helyi médium, a Dehír nagy megelégedettséggel számol be róla, hogy a kis magyar lurkók cigány kölykök integrációja, felzárkóztatása sikeres. Pont annyira, mint a csonkahoni színtelen tezsvíreké.

Nemcsak szállást és ételt adtak nekik, de a gyerekeknek óvodát és iskolát is biztosítottak. A tanköteles korúaknak felzárkóztató iskolát alapítottak a központban az UNICEF-fel együttműködve, hiszen - mint fogalmaznak - "a háború és a Covid-járvány miatt voltak olyan 10 évesek, akik írni és olvasni sem tudtak. Az osztályokban zajló munka eredményes volt."

Ki merné tagadni, hogy 4 év alatt képtelenség megtanulni a magyar ábécé 44 betűjét?

"Amire nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy egy tanévnyi munka után szeptemberben a menekültiskolánkba járó gyerekeknek az 51 százalékát most szeptemberben el tudtuk küldeni debreceni általános iskolákba" - mondta el Lénárt-Muszka Attila, a felzárkóztató iskola igazgatója. Majd így folytatta:

Tizennyolc gyerek a Karácsony Sándor Általános Iskolában tanul szeptembertől. Ott például 2-3 hétig tartott mindössze, amíg a gyerekeknek sikerült a beilleszkedés. Már vegyesen ülnek a padban az ottani diákokkal.

Kétséget kizáróan hatalmas siker, hogy a cigány kölykök felét - bocsánat 51%-át - már ki lehet engedni az állatkertből, mert legalább már nem harapnak, ugyanakkor erősen megkérdőjelezhető, hogy az iskolába járó magyar gyerekek szülei is ennyire lelkesek. A környező településeken lakó magyar szülők, akik nem szeretnék, hogy gyermekük az elcigányosodó helyi iskolákban kínlódjon, inkább Debrecenbe hordják gyermekeiket, hogy biztosítsák számukra a normális körülményeket, ezzel nyakukba véve az ezzel járó plusz terheket, amit az utazás megnövekedett költsége és ideje jelent. Ezt követően felemelő érzés lehet, hogy a judeo(ál)keresztény jóemberkedésnek köszönhetően cseberből vederbe kerültek.



Örülhetnek nekik a magyar gyerekek...

A fideszeses portál szerint a felzárkóztatásukat az intézmény pedagógusai is figyelemmel kísérték, az osztályozó vizsga előtt felmérték a tudásukat. A Karácsony Sándor Általános iskola igazgatója azt mondta, remek együttműködést alakítottak ki a Dorkásznál működő felzárkóztató iskolával, és napi kapcsolatban vannak velük azóta is.

A készség- és képességfejlesztés nagyon fontos az iskolánkban, úgyhogy a szakmai felkészültség adott volt a pedagógusok részéről, viszont az UNICEF által támogatott Sulinyugi program és az Attiláékkal közösen működő mobilcsoport biztosította azokat a tréningeket, amik ezt az inklúziót segítették, hogy a gyerekek sikeresen be tudjanak integrálódni az osztályokba - fogalmazott Varga Zsuzsanna. Ez olyan jól sikerült, hogy a tehetséggondozásba is be tudták vonni őket. Van olyan kárpátaljai harmadikos diák, aki már indult vers- és prózamondó versenyen is.

Az ember elérzékenyül, amikor lelki szemei előtt látja a prózamondó kis Orgován Omikront. Önkéntelenül is eszünkbe juthat a zsidó Groó Diána által rendezett hihetetlenül realista és részlehajlással nem vádolható Vespa című film, melynek főhőse, a 12 éves Orsós Lali, aki egy beregi putriból származik, de imád Petőfit szavalni, miközben megannyi bonyodalomba keveredik a rasszisták által lakott Budapesten, természetesen mindig a fasiszta magyarok intoleranciája miatt. Valószínűleg Varga Zsuzsanna is látta ezt a filmet, melyről csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.

Felmerül a kérdés, hogy milyen hatékonyságú lehet az a Sulinyugi program, amely keretei között hatványozottan erőszakos környezetből érkező, analfabéta cigány kölyköket raknak magyar gyermekek közé, akik "kultúrájának" része, hogy már 11 évesen ellenek , hogy szétverik a nekik ingyen biztosított (luxus) lakókörnyezetet, illetve az iskola udvarán történő szarás is csak csodálatos temperamentumuknak köszönhető. Az iskolai nyugalomról nekem nem ez jut eszembe.

Az eset újabb példája annak, hogy a békepárti Fidesz-kormánynak valóban mindenki békéje és jóléte fontos: a magyarul nem beszélő, magyar névvel nem rendelkező "magyar" túszoké Gázában (Orbán szerint "tuszok"), a Kárpátaljáról ideérkező primitív cigányoké, a kínai befektetőké, a hazai ómigránsoké, csak épp a dolgozó, adózó és tisztességesen élő magyaroké nem.

KG