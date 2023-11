Anyaország :: 2023. november 13. 11:20 ::

"A gyerekek mindennap imádkoznak az apukájukért" - megszólaltak a Hunnia-ügyben elítéltek feleségei

Mint ahogy arról beszámoltunk, múlt héten jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélték az úgynevezett Hunnia-ügy, másként Budaházy-ügy utolsó három, köztársasági elnöki kegyelemben még nem részesült vádlottját.



Mint köztudott, a terrorcselekményekkel megvádolt Budaházy Györgyöt és vádlott-társainak többségét kegyelemben részesítette Novák Katalin köztársasági elnök, dr. Szücsi Frigyes, Tián Csaba és Piller Gergely esetében azonban tavasszal nem vált jogerőssé az ítélet, így rájuk nem vonatkozott az államfő gesztusa. Ugyanakkor márciusban, az akkori ítélet indoklásában Török Zsolt, a Fővárosi Ítélőtábla tanácsvezető bírája hangsúlyozta, hogy a vádlottak nem terroristák, ellenkezőleg, a társadalom hasznos tagjai. Így az a három ember is, akik ügye múlt héten zárult le jogerősen.

Közülük ketten, dr. Szücsi Frigyes nemzetközi hírű régész, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, valamint Tián Csaba, Pákozd és környéke közösségi életének egyik motorja családos emberek, Szücsi Frigyes két, Tián Csaba négy gyermek édesapja. Ők és harmadik társuk, Piller Gergely is Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmi gesztusára vár, amit az ügyben a vád szerint sértettként érintett Csintalan Sándor is kér számukra, hangsúlyozva, egyáltalán nem biztos benne, hogy azok ültek a vádlottak padján, akiknek kellett volna. Ezzel a volt szocialista politikus is sejtetni engedte, hogy a hármak ártatlanok.

Most dr. Szücsi Frigyes és Tián Csaba felesége is megszólalt, feltárva helyzetüket a közvélemény előtt.

„Nehéz helyzet ez mindenkinek, amiben most vagyunk, egyrészt azért, mert a kisfiunknak nem tudok még mit mondani, hol az apukája, a telefonomon megkeresi a zenéket, amiket együtt hallgattak és kuporog, apukáját hívogatva. A kislányunknak még nem mondok semmit, amíg ki nem derül, megkapjuk-e a kegyelmet. Ha rosszul alakulnak a dolgok, muszáj lesz elmondanom neki, mert az nagyobb trauma lesz neki 8 évesen, amikor az apukája hazajön, hogy végig hazudtunk neki, talán a bizalmát is elveszítenénk. Minden nap beszélünk Friciről, fényképeket nézünk. De a legnehezebb mégis az lesz, hogyan fog összeállni ez a kislányunk fejében? Az ő apukája, aki minden reggel felkelt, elment dolgozni, szerette a munkáját, rááldozta sokszor a hétvégéit is, sokat játszott velük, kirándultak, börtönben van? De hát oda a rossz emberek kerülnek, nem? Az én apukám nem rossz ember…” – írja Fiedler Zsuzsanna, dr. Szücsi Frigyes felesége.

Simon Klaudia, Tián Csaba felesége pedig így számolt be helyzetükről:

„A gyerekek nagyon ügyesek és imádkoznak mindennap az apukájukért. Azért náluk is eltörik a mécses és akkor jó sokára sikerül őket megvigasztalnom, de azt találtuk ki, hogy apa pólójában alszanak, így is velük van apa. Van egy szokásunk, ha valami rossz történik a családban, akkor alvókupacot csinálunk. Így tettünk a tárgyalás előtti este, akkor még apával, azóta csak velem, de együtt alszunk. A legkisebb nagyon sokat keresi apukáját, ha megcsörren a telefon, mindig azt hiszi, apa hív, ha jön hozzánk valaki és férfihangot hall, akkor azt kiabálja, hogy megjött az apukám! Azt játssza, hogy autóban ül, megy apához, aztán együtt mennek a tanyára a malackához etetni. Csaba nagyon jó édesapa, aki mindig a koruknak megfelelően foglalkozott velük és esténként együtt vették át a leckét. Nagyon hiányzik nekünk.”

