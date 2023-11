Anyaország, Videók :: 2023. november 14. 16:47 ::

Igazmondó Rogán legújabb gyöngyszeme: a Fidesznek nincs is médiája!

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága hallgatta meg Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a digitális ügyintézés és a turizmus mellett beszélt a DatAdatról és a Völner-Schadl-ügyről is.

A miniszter a meghallgatás után a Telexnek válaszolt röviden a magyar(országi) média helyzetéről. Rogán arra nem válaszolt egyértelműen, hogy vannak-e olyan nagy, országos elérésű médiumok, amelyek idegen érdekeket szolgálnak. Ehelyett azt mondta: biztosan „vannak olyan médiumok, akik jelentős részben külföldi pénzekből élnek. Hogy miért ezt teszik, az az ő dolguk. És ilyenkor érdemes megnézni, hogy amit írnak, az egybevág-e azoknak az érdekeivel, akiktől a pénzt kapják.” Hozzátette: azt „tartom problémásnak, ha a választások befolyásolására, a választáson induló pártok egyesületek, vagy jelöltek érdekében külföldi pénzt használnak fel. Ezt problémásnak tartom. Ezt a véleményemet itt a bizottság előtt is elmondtam. (…) Amennyiben a médiumok pártok érdekében használnak fel pénzt, az helytelen.”

Rogán Antal elmondta, nem zavarja, hogy vannak kormánykritikus médiumok. „Azt gondolom, ha vannak ilyen médiumok, akkor vannak ilyen médiumok. Vannak olyan médiumok, amelyek olyan értékeket osztanak, amelyekkel mi nem értünk egyet, és vannak olyan médiumok, amelyek inkább olyan értékeket osztanak, amelyekkel mi egyetértünk. Ilyen a világ, mert Magyarországon sajtószabadság van.”

Kérdésre leszögezte:

A Fidesznek nincsen médiája.

A Karmelitába járó kormánypárti médiumvezetők látogatásáról azt mondta: előfordulnak sajtó-háttérbeszélgetések. „Van olyan, ahova másokat is meghívok, mint például a digitális állampolgárságról szóló törvénynél.” Azt is elmondta, hogy a nemzeti konzultációról szóló háttérbeszélgetésre olyanokat hívott, „akik hajlamosak jót is írni a nemzeti konzultációról.” Amikor a Telex azt kérdezte tőle, hogy hetente tart-e eligazítást kormánypárti médiumvezetőknek, Rogán azt mondta:

Az, hogy én mikor kivel találkozom, az az én dolgom.

Általánosságban megjegyezte:

Az én feladatom az, hogy a miniszterelnök munkáját szervezzem, a miniszterelnöki kabinetiroda vezetőjeként.

Saját feladatáról azt mondta, hogy ez főleg a „miniszterelnök mögötti struktúra szervezése és irányítása. (…) Ezzel együtt jár, hogy kevesebbet szerepelek a nyilvánosságban.”

