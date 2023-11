Anyaország :: 2023. november 18. 12:36 ::

Szemelvények "Európa legszigorúbb vendégmunkás-törvényéből" - vagy mégsem az?

Orbán Viktor még a nyár folyamán kijelentette, hogy a vendégmunkás-törvényünk Európa legszigorúbbja, így nem járunk majd úgy, mint a Nyugat. Aztán olyannyira "nem léptünk" arra az útra, mint a Nyugat, hogy a helyzet egyre tarthatatlanabbá vált, és a fentebb említett törvény novemberben hatályba sem lépett, mert nagyon sokaknak nem tetszett, amit láttak, hogy 100-200 ezer vendégmunkás tartózkodik már Magyarországon, így a kormány kénytelen volt valamit kitalálni, hogy csillapítsa a kedélyeket.



Ez nem fogja útjukat állni (fotó: Facebook)

Azzal állt elő, hogy alkot akkor egy újabb, szigorúbb vendégmunkás-törvényt. De mi joggal feltételezzük az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ez az egész nem több, mint közönséges színházi előadás, már csak azért is, mert a Fidesz rendszerében nagyjából mindegy, mit tartalmaz papíron fekvő törvény, a valóság, a gyakorlat sokszor egészen más (lásd gyermekvédelmi törvény). De azért sem hihető a 180 fokos fordulat, mert egyrészt, mint írtam, már most itt van 100-200 ezer harmadik világbéli vendégmunkás, másrészt a Fidesz és a kormány politikája szervesen illeszkedik a globális kapitalizmus "játékszabályaihoz", annak pedig lételeme az egyre olcsóbb munkaerő. Márpedig az délről és keletről jön, mert a magyar munkaerő nyugati irányba távozik. S ezek után még inkább, ugyanis az indiai, pakisztáni és a hozzájuk hasonló vendégmunkások még lejjebb nyomják az amúgy sem magas béreket.

Ezt próbálja meg elfedni a kormány a nyilvánosság előtt azzal, hogy új törvény tesz le az asztalra, továbbá így igyekszik továbbra is megtéveszteni saját szavazóit is, hogy ők bizony megvédik Magyarországot a migrációról. Mert azt már kénytelen-kelletlen elismerték , hogy a vendégmunkás-beáramlás is a migráció egy formája.

Mindenesetre a kormány a napokban egyik éjjel benyújtotta az új vendégmunkás-törvényt, hivatalos nevén A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról címmel. El kell ismerni, az anyag nem rövid, egészen pontosan 255 oldal. Igyekeztem részletesen átolvasni, milyen is ez az "Európa legszigorúbb vendégmunkás-törvényénél" is szigorúbb tervezet.

Legelőször is szögezzük le alapelvünket: egy általunk elképzelt rendszerben a gyakorlatban ilyen törvényre nem is lenne szükség, mert mi egy olyan szerkezetű gazdaságot akarunk, amely nem szorul vendégmunkásokra, amely a magyar dolgozó megbecsülésére épít, innentől fogva a kormány ezzel a törvénnyel a saját maga által létrehozott problémát próbálja tünetileg kezelni. A fő probléma, hogy a kormány is a globális kapitalizmus része.

A törvény bevezetőjében újszerű, hogy a kormány elismeri (mint arra korábban is rámutattam), hogy a vendégmunkás is migráns, ez eddig nem volt így, módszeresen tagadták, hogy a kettőnek köze lenne egymáshoz. Következtetés: Magyarország tehát érintett a migrációban, migránsok tömegei érkeznek hazánkba, ezen a törvény sem változtat, legfeljebb kullog az események után, nem végső megoldás. A bevezetésben azt is leszögezik, hogy akkor tartózkodhat vendégmunkás Magyarországon, ha az a "magyar társadalom érdekét szolgálja". Kijelenthető, hogy az nem szolgálja, mert letörik a béreket, még inkább felgyorsítják a magyar munkaerő elvándorlását, tehát ilyen alapon ellentmondásos az egész törvénytervezet.

De nézzünk pár konkrét passzust.

Sorra veszik a tartózkodás jogcímeit (harmadik országbeliek számára), ebből rengeteg van. Több olyan is, ami szerintem finoman szólva kérdéseket vet fel, és meglehetősen szubjektív elbírálás alá eshet, ilyen a "gyógykezelés céljából", "nemzeti érdekből", "családi együttélés biztosítása céljából", vagy "humanitárius ok" miatt. Hozzáfűzöm, persze ez itt nem kifejezetten a vendégmunkásokról szól, hanem úgy általában véve a harmadik országok állampolgárairól, de mivel ők is azok, itt érdekes, vajon erre hivatkozva ki lehet-e majd játszani.

A harmadik országbeli állampolgárok számára kötelező a vízum, ezt a törvény előírja, majd hozzáteszik, hogy adott esetben egy kormányrendelet ezt felülírhatja. De arról is írnak, hogy vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek beutazásához és tartózkodásához nemzetgazdasági érdek fűződik. A vendégmunkások behozatalához semmilyen valós nemzetgazdasági érdekünk nem fűződik, ellenben a globális nagytőkének igen. De a kettőt ne keverjük.

S talán itt jön a legfurcsább rész: a vendégmunkások tartózkodási engedélye legfeljebb 3 évre szól, ebben tehát semmi szigorítás nincs az előző, végül hatályba sem lépett törvényhez képest.

Viszont alább lesznek még furcsaságok.

Ugyanis egy ellentmondásosnak tűnő megfogalmazás jön. Ugyebár mindenhol arról beszélnek, hogy 2 év, legfeljebb 3 évig tartózkodhat egy vendégmunkás Magyarországon. De pár sorral lentebb olvasható, ezen túlmenően kérelemmel fordulhat a tartózkodási engedély meghosszabbítására is, szóval itt legalábbis nagyon pongyola és homályos a törvény, de a leírt szövegből inkább az derül ki, hogy itt bizony 3 éven túl újabb 2-3 évre kérhetik az engedélyt, ha ez így van, ebbe bele fognak kapaszkodni pl. a multik, és itt maradnak tovább is.

További érdekesség, hogy helyesen kikötik, hogy a beruházás végeztével a foglalkoztató köteles felhívni a vendégmunkás figyelmét arra, hogy 6 napon belül hagyja el Magyarországot. De vajon hogyan kényszeríthető ki, ha nem teszik meg? Ha ennek a kérésnek a foglalkoztató nem tesz eleget, őt megbírságolják, itt ez irány jó, azonban - szerintem - a törvény nem rendelkezik kellő részletességgel arról, hogy milyen eszközökkel próbálják megakadályozni azt, hogy mondjuk egy vendégmunkás megpróbáljon ez alól kibújni, adott esetben az EU területén megszökni.

De összességében arra sem kapunk választ, a gyakorlatban hogyan ellenőrzik, hogy valóban mindent megtesznek-e a cégek annak érdekében, hogy magyarokat vegyenek fel. És mi van akkor, ha nemhogy ez nem történik, meg, hanem egyenesen ki is rúgják őket? Persze az ilyet mindig nehézkes bizonyítani, sohasem ez a hivatalos indok.

Persze ez a törvény még akár jó is lehetne, ha olyan háttér állna mögötte, mely abban érdekelt, hogy betartsák. Így azonban ez nem fog semmi lényegeset megakadályozni, továbbra is jönni fognak a vendégmunkások, lesznek itt még a mostaninál is nagyságrendekkel többen, mert a globális nagytőke irányít, a kormány pedig hű cselédje.

Lantos János - Kuruc.info