A Jobbik főpolgármester-jelöltje az ATV-ben ismerte el, hogy továbbra is a balliberális koalíció részei

Emlékezetes, a tavalyi országgyűlési választáson óriási lebőgés lett a teljes balliberális oldal összefogásának eredménye. Azóta láthatóan mindegyik párt azzal van elfoglalva, hogy magát megkülönböztesse a többitől, és az EP-választáson, de sok helyen az önkormányzati választáson is külön fogják magukat megmérettetni. Így tesz a magyar politikatörténet legnagyobb szélkakaspártja, a Jobbik is.



Fotó: Népszava

Az utóbbi időben megpróbálják magukat konzervatív jobboldali pártként eladni (még nevet is változtattak), sőt, a vendégmunkás-témával is foglalkoznak. Ez az egész csak azért elképesztő, mert az ember nehezen tudja elképzelni, hogy lehet ilyen vastag bőr a képükön. Hogy gondolják, hogy ezt még beveszik az emberek, hogy ahogy a szél fúj, úgy forgatják a köpönyegüket? Miközben elnökük, Gyöngyösi Márton néhány hónapja megszavazta Brüsszelben a migránskvótát. Megy még a tükörbe nézés? Vagy már egyáltalán nem, már az ilyeneken rég túllendültek...

Mindenesetre most saját főpolgármester-jelöltet is állítanak, mégpedig Brenner Koloman személyében, aki az ATV-ben elmondta, nem Karácsonytól, nem a baloldaltól akarnak szavazatokat elvenni, hanem "jobboldali alternatívát" kínálnak a kormánnyal szemben (hogy nem szakadt le a mennyezet).

De azért volt egy aprócska jelzés, egy kis elszólalás, amin persze nem lepődünk meg, csak olyan átgondolatlannak tűnt, talán nem is volt tudatos. Azt mondta ugyanis, hogy meg kell nézni a lengyel példát, ahol a balliberális pártok és a jobboldali pártok külön indultak, és miután legyőzték a közös ellenséget (a PiS-t), utána fogtak össze, és itthon is így kell tenni, miután külön-külön indulva több szavazatot szereznek, mint a Fidesz, "utána kell összefogni a balliberálisokkal". Ennyit a sokadik köpönyegforgatáson átesett Jobbik valódi arcáról, ez volt a beismerése annak, hogy továbbra is a balliberális oldal részei, őket segítenék hatalomba.

A beszélgetés itt tekinthető meg.

Lantos János - Kuruc.info