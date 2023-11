Anyaország :: 2023. november 24. 21:03 ::

Keddtől már át lehet vonatozni Szegedről Szabadkára - persze az országbérlet a határig sem használható

Fontos mérföldkőhöz érkezik a Szeged-Rendező és Röszke közötti vasútvonal átépítése: nyolc év után, november 28-án hajnaltól újra járnak a személyvonatok Magyarországról Szabadkára - közölte honlapján a MÁV Zrt. pénteken.

Hozzátették: napi tíz járat közlekedik majd a két ország között; az újra megnyíló személyforgalom elősegíti az interregionális kapcsolatokat.

A közleményben felidézték, hogy a fejlesztés keretében több mint 13 kilométer hosszan újult meg a vasúti pálya és annak környezete. A pálya átépítése tavaly nyáron fejeződött be, a tehervonatok már azóta közlekedhetnek, és átmenetileg továbbra is ez a vonal biztosítja a Budapest-Kelebia vasútvonal fejlesztési időszakában a tranzit áruforgalom kerülő útvonalát - tették hozzá. Kitértek arra is, hogy az eredetileg október 23-ra tervezett személyforgalmi indulást "vállalkozói hiányosságok" miatt kellett elhalasztani.

A napi tíz járatból négyet magyar, hatot szerb Uzsgyi motorvonat fog kiszolgálni, a menetidő Szeged és Szabadka között nagyjából másfél óra lesz a határrendészeti vizsgálatokkal együtt.

Az első vonat Szegedről 5:19-kor indul és 7 órakor érkezik Szabadkára, Szabadkáról pedig 6:03-kor indul és 7:25-re érkezik Szegedre - tudatták. Megjegyezték: így a Budapest-Nyugatiból 5:53-kor induló Napfény InterCityvel, illetve oda 21:07-kor érkező Napfény IC-vel akár egynapos vasúti utazás is tervezhető a fővárosból Szabadkára vagy Palicsra.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ország- és vármegyebérletek nemzetközi utazásra nem vehetők igénybe, azaz szerbiai úti cél esetén az országhatárig sem érvényesek, és a Magyarországon érvényes kedvezmények csak az országhatárig vehetők igénybe.

A menetjegyek november 25-től érhetők el; tekintettel arra, hogy jelenleg a vonal nem minden állomásán és megállóhelyén üzemel jegypénztár, illetve a fedélzeten csak korlátozásokkal váltható jegy, a vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok menetjegyüket a MÁV-START nemzetközi jegypénztáraiban, vagy a jegy.mav.hu felületen váltsák meg.

A fejlesztésről többek közt azt írták, hogy Röszke állomás teljesen átalakult, új akadálymentes magasperon épült, a peronokon új esőbeállókat létesítettek, továbbá az új utasforgalmi épület mellett tíz kerékpár tárolására alkalmas B+R és mozgáskorlátozott P+R parkolót is kialakítottak. Szeged térségében 1408 méter hosszban zajvédő fal épült.

A beruházás 2025-ös teljes befejezéséig továbbra is csökkentett sebességgel, legfeljebb 60 km/órával közlekedhetnek a tehervonatok, a személyvonatok sebessége "a hátralévő kivitelezési feladatok megvalósításával emelhető több lépcsőben" - írták.

A további információk és a menetrend a mavcsoport.hu honlapon érhető el.

(MTI)