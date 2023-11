Anyaország, Háború :: 2023. november 25. 13:10 ::

Így támogatja Ukrajna háborúját a Fidesz-kormány

A Fidesz háborúpártiságára mondott bizonyítékokat Novák Előd, akitől aztán Kósa Lajos szükségesnek tartotta az elhatárolódást, de nem is tagadták, hogy az ukránok háborúját Magyarország is támogatja pl. a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is. A honvédelmi miniszter annyit válaszolt, hogy Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnába, de nem is tagadta, hogy magyar felségjelzésű katonai szállítógép (többnemzeti üzemeltetésben) is visz fegyvereket Ukrajnának, a rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent.

A Mi Hazánk képviselője többek közt az is sérelmezte, hogy a magyar kormány eltitkolta, s a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudjuk: ukrán katonák, katonai egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország - írja YouTube-csatornáján Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.