Anyaország, Publicisztika :: 2023. december 10. 20:10 ::

"Nincsenek kölykeik", avagy látlelet a Fidesz "munkaalapú társadalmáról"

A 24.hu tett közzé egy cikket a vendégmunkásokról, melyet mi is leközöltünk. Döbbenetes állítások fogalmazódtak meg a cikkben, pontosabban szólva egy cég vezetőjétől. Az írás arról szól, milyen módszerekkel, trükkökkel cserélik le szépen, csendben a magyar dolgozókat vendégmunkásokra. Nagyon ügyelnek rá, hogy ez ne legyen bizonyítható, de azért mindenki sejti, tudja, hogy ez van a háttérben.



Plakátokon jól mutat a szöveg (fotó: Fb.)

A 24.hu írásának gerincét a Vasas Szakszervezeti Szövetség információi adják, tehát ebben az esetben nem az a lényeges, hogy egy szélsőliberális portál hasábjain olvassuk. Nyilván ők ezt azért hozták le, mert ilyen módon is akarják támadni a kormányt. Minket azért ennél jóval több vezérel, és a 24.hu-tól függetlenül nem is tartjuk hitelesnek a balliberális pártok ilyen irányú kritikáját sem, a Jobbik és a vendégmunkások kapcsolata pedig kimondottan a pofátlanság kategóriája. Egyáltalán az, hogy ők most igyekeznek eladni magukat "jobboldali" pártként, miután bebizonyították, hogy finoman szólva gumigerincűek, együtt indultak Gyurcsánnyal, elképesztő az a pofabőr vastagság, amivel rendelkeznek. De ha még mindez nem volna elég, néhány hónapja a pártelnök Gyöngyösi Márton megszavazta a migránskvótát . Erről ennyit.

De kanyarodjunk vissza az eredeti üzenethez.

A legfelháborítóbb az a munkáltatói szemlélet, amely nincs tekintettel a társadalmi igényekre, a családbarát munkahelyre és antiszociálissá teszi a munka világát. Szó szerint idézném az egyik vállalati vezető szavait: azért kell alkalmazni vendégmunkásokat, mert ezeknek nincsenek kölykeik - olvassuk a cikkben.

Ehhez két megjegyzésem volna, egy rövidebb, s egy hosszabb.

1. Nagyon sajnálom, hogy anonim maradt ez a vállalati vezető, teljes mértékben megérdemelné, hogy közzétegyük a nevét, és nagyon szívesen megkérdezném tőle élőben is, hogyan gondolja ezt.

2. Nyilván ez a kijelentés túlmutat a kijelentést tevő személyén. Azért, mert nem egyedi, nagyon sokan gondolkodnak így, és ami a legfontosabb, ezt az egész környezetet a "családbarát" és "munkaalapú társadalmat" hirdető kormány, a Fidesz hozta létre. Ezek fölött szemet hunynak, sőt, támogatják is. Vizsgáljuk meg, ezek alapján menyire mondhatja a magát nemzetinek ez a kormány, vagy maga a NER, tehát a rendszer?

A Fidesz nemzeti mivolta abban áll, hogy identitáspolitikai kérdésekben felvesz egy olyan pozíciót, ami "mintha az lenne, ami", aztán a gyakorlatban kiderül, hogy "mégsem az". Tehát a kommunikációs térben vív álháborúkat, például az LMBTQ-lobbi ellen, amely tényleg valós probléma, csak éppen a Fidesz gyermekvédelmi törvényei semmire sem elegendőek ellene. Ugyanígy a Brüsszel elleni "szabadságharc", és így tovább. Ezek tehát az identitáspolitikai dimenziók, ebben sem tekinthető valóságosan nemzetinek a Fidesz. De van ennél egy mélyebb, igaz, nem annyira látványos terület. Pedig ez ugyanannyira fontos, és éppúgy rámutat egy rendszer valódi nemzeti, vagy nemzetellenes mivoltára.

Ez pedig az, hogy belső tartalmában, szerkezetében is nemzeti-e. Egy nemzet többféle társadalmi réteggel rendelkezik, többfelé osztható, de egy bizonyos tekintetben mégis tekinthető egy rétegnek a munkavállalói réteg, amely óriási, 4,7 millió fő. Ez döntő fontosságú teljes Magyarország jelenét és jövőjét illetően is. Egyáltalán nem mindegy, ez a sokaság hogyan érzi magát, milyen mértékben vannak erkölcsi és anyagi értelemben is megbecsülve. Ez a mindennapok világa. És nem csak pénzkérdés, hanem mentális, lelki kérdés is.

Mert nagyon sok munkahelyen nem csak az a gond, hogy alacsony a fizetés, hanem az ilyesféle "vezetői" magatartás egész egyszerűen folyamatos stresszben tartja, vagy beszélhetnénk a magyar embereket, a magyar vállalkozókat megfojtó, mesterségesen fenntartott bürokráciáról is. Ezek mind-mind részei a kirakósnak, ami oda vezet, hogy sajnos egy lelkileg megkeseredett, boldogtalan társadalmat, ezáltal egy sötét jövőképpel rendelkező Magyarországon kapunk. Ismétlem, ezek nem csupán materiális kérdések, és igenis összefügg azzal, milyen mértékben nemzeti egy rendszer.

Azt hiszem, a fentiek tükrében senki nem gondolkodik sokáig, ha meg kell válaszolni, a Fidesz szemlélete melyik oldalra teszi őket.

Lantos János – Kuruc.info