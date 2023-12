Anyaország :: 2023. december 11. 15:10 ::

"A kormánypárti húsdaráló ész nélkül végez a Mi Hazánk törvényjavaslataival"

Novák Előd (Mi Hazánk) úgy fogalmazott ma napirend előtt a parlamentben, "a kormánypárti húsdaráló ész nélkül sorra végez a Mi Hazánk törvényjavaslataival". Elmondta, bár a balliberális média szenzációként tárgyalta, hogy a parlament napirendre vette a Mi Hazánk egy javaslatát - holott 2010 óta negyven ellenzéki előterjesztéssel tettek így -, leszavazták a frakció büntető törvénykönyvet (Btk.) szigorító javaslatát.



Közölte, továbbra is titkos marad a képviselők állampolgársága, mivel a fideszes többség leszavazta a feloldást, továbbá nem kötik írni-olvasni tudáshoz a választójogot. Kitért arra is, hogy azon javaslatuk sem kapott támogatást, amely véget vetne a szavazatvásárlásoknak, a szavazók szervezett szállításának. Lesöpörték azt az előterjesztést is, amely visszahívhatóvá tette volna a képviselőket, illetve eltörölte volna a mentelmi jogot - sorolta.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt vetette fel, ha egy politikust az minősít, hány javaslatot fogadott el, akkor a képviselő gondolja végig, hányszor nyomott nemet. Hozzátette: a képviselő nemmel szavazott az új Btk.-ra, így ha az ellenzéki párton múlna, most nem lenne olyan szigorú a szabályozás.

Szóvá tette azt is, hogy a képviselő nem támogatta a gyermekek védelme érdekében bevezetett szigorításokat sem.

(MTI)