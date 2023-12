Anyaország :: 2023. december 13. 13:28 ::

Dúró Dóra: mi fáj ennyire Pottyondy Edinának?

Novák Előd felajánlotta egyévi képviselői jövedelmét társadalmi célokra, főként egy anyaotthon létrehozására. Azt gondolná az ember, hogy ez tényleg az, amibe nem lehet belekötni, de a magyar online világ Lenin-leányának egy csúsztatásokkal teletűzdelt videóban természetesen még ez is sikerült. Pottyondy Edina ugyanis mindenen (is) gúnyolódik, miért maradna ki az a politikus, aki saját anyagi forrásaiból is áldoz a családi életforma népszerűsítésére, célul tűzi ki, hogy emeljük az anyák önbecsülését, és segítsünk azoknak, akik valóban rászorulnak?

Bár még Pottyondy Edina is bevallja, hogy "jól hangzik elsőre", de nem ismeri el a képviselő tettét, buzdítva akár a sokkal tehetősebb honanyákat és honatyákat a példa követésére. Hanem beleköt és gúnyolódik. Komolyan felmerül az emberben a kérdés, hogy Pottyondy Edinának van-e bármi, ami ezen a földön szent. Van-e olyan érték, amit nem tesz gúny tárgyává? Mert az anyaotthon létrehozása nem ilyen.

Tényleg sajnálom, hogy a kismama-szépségverseny fotópályázatától két mondaton belül eljut a felnőttfilmekig és a perverzióig, de ennek az akciónak egész más üzenete van. Azt mutatja, hogy egy várandós nő is érezheti magát szépnek, vonzónak, de nem a "csajoskodás" miatt, hanem mert édesanya. És ez minden mást felülír. Ez a nőiség kiteljesedése. Az már csak hab a tortán, hogy Novák Előd nem beszélt 14 órás vajúdás utáni szelfizésről, a videóban - nyilván rosszindulatúan - mégis azt a látszatot kelti Pottyondy, mintha így lett volna. És talán az egész előadásának az a legalja, amikor kemoterápiásokhoz és demensekhez hasonlítja a kismamákat, megalázva így nemcsak a várandósokat, hanem a betegséggel küzdő embereket is. Túlment egy határon. Vagy inkább minden határon.

Rambo, szőr, autósport, fegyverek - ezek jutnak a videó készítőjének eszébe a férfiasságról. Nekünk pedig igenis az apaság: felelősségvállalás, elköteleződés, gondoskodás, szeretet. Akkor is, ha 14 órát vajúdott a társunk, és akkor is, ha striás a hasa és visszeres a lába. És igenis ettől érezze magát férfinak, hogy képes biztonságot adni, áldozatot hozni, ott lenni a családjában, példát adni a gyerekeinek.

Ha épp arra van szükség motorozás, meccsnézés vagy metálzene hallgatása helyett. Négy közös gyermekünket nevelve minden nap látom, hogy mekkora jelentősége van az apa jelenlétének is a gyerekek életében. És ebben igenis meg kell erősíteni a magyar fiatalokat. Ezt nyilván Pottyondy Edina is tudja - de az ő érdeke a belerúgás, a megkérdőjelezés, a botránykeltés, ebből lesz ugyanis nézettség és reklámpénz.

Még egy gondolat a végére: Pottyondy Edina joggal és kellő erkölcsi alappal kritizálná Novák Előd felajánlását, ha többet tett volna ezügyben nála. De azt a magam részéről kifejezetten alantasnak tartom, ha valaki csak bírálja a másikat, ám felmutatni vajmi keveset tud.

Arról nem találtam ugyanis semmit, hogy Pottyondy mit tett eddig a nehéz helyzetbe került anyákért vagy gyermekekért. De nyugodtan kritizáljon, mi addig is dolgozunk tovább azért is, hogy a magyarság lélekszáma ne csökkenjen, mert számunkra a gyermek áldás, a kultúránk érték, amit meg kell óvnunk. Mert az előttünk itt élő magyarok is megóvták - nekünk.