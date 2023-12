Anyaország :: 2023. december 13. 22:00 ::

Döntöttek: jöhet az uniós pénzek egy része

Bejelentette az Európai Bizottság, hogy Magyarország hozzáférhet a be nem fagyasztott forrásokhoz az unió hétéves költségvetéséből. Körülbelül tízmilliárd euróról van szó.

Ezek olyan források, amelyek nem voltak befagyasztva a jogállami mechanizmussal, de eddig nem kaphattuk meg őket, mert az Európai Bizottság az úgynevezett horizontális feljogosító feltételekre hivatkozva azt mondta, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer nem felel meg az EU demokratikus alapelveinek.

A magyar kormánytól az igazságügyi reform elfogadását várták, amit a kormányoldal meg is tett. A bizottság pedig a reformok alapján hagyta jóvá a pénzek kifizetését. A folyamat elég sokáig tartott, többkörös visszakérdezésekkel. Ugyan a pénzek feloldásának időpontja közel van az Európai Tanács e heti csúcsüléséhez, de valójában nem emiatt történik.

A magyar parlament kedden fogadott el két olyan törvénymódosítást, amelyekre a bizottság várt, hogy az igazságügyi reformot elfogadottnak tekintse. A pénzek kifizetésével kapcsolatos döntés meghozatalával kifejezetten azt várták, hogy a legutóbb elfogadott két módosítás megjelenjen a Magyar Közlönyben. A két módosításból a fontosabb az volt, hogy engedélyezzék a bíráknak, hogy előzetes véleményezésért az Európai Bírósághoz forduljanak.

A horizontális feljogosító feltételekkel kapcsolatos vita elég régóta húzódik, de végül a magyar kormány teljesítette az Európai Bizottság elvárásait.

A hétéves költségvetés egy részét a kondicionalitási (jogállamisági) mechanizmussal fagyasztották be, itt nagyon messze vagyunk a megoldástól, több további reform teljesítését kérik az Orbán-kormánytól. Az Európai Bizottságnak viszont azt is véleményeznie kellett most, hogy teljesítettük-e az itt elvárt reformokat. A döntés az lett, hogy nem, ezért három operatív programból továbbra is befagyasztva marad valamivel több mint hatmilliárd eurónyi forrás.

Hasonló a helyzet a gigantikus segélycsomag, a Helyreállítási Alap forrásaival is. Az alap nagy részéhez a reformok teljesítéséig nem férhetünk hozzá. Emellett vannak még úgynevezett tematikus feljogosító feltételek, amelyek a most feloldott pénzekhez kapcsolódva blokkolják egy jóval kisebb, nagyjából kétmilliárd eurós összeg kifizetését. Ezeket sem sikerült egyelőre megoldani.

Azt viszont a bizottság már korábban bejelentette, hogy az alaphoz hozzácsapott, RePowerEU nevű csomag zöld forrásaihoz hozzáférhetünk, és ebből a szokásosnál nagyobb, 20 százalékos előleget lehet lehívni, ami körülbelül egymilliárd eurót jelent. Ez a pénz legkorábban februárban érhet ide, és a ma jóváhagyott források határideje is hasonló. A Magyarország számára elérhető forrásokból jelenleg összesen 21 milliárd eurónyi van blokkolva.

(24)