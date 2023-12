Anyaország :: 2023. december 21. 13:02 ::

A magzati életek megmentését is szolgáló anyaotthonra gyűjt Novák Előd

Ki tudja még támogatni anyagilag, hogy jövőre megnyílhasson a magzati életek megmentését is szolgáló anyaotthonunk? Az adakozásra képes és hajlandó honfitársainkat a dr. Téglásy Imre életvédő által létrehozott Anya-Ország Alapítvány támogatására buzdítom (számlaszám: 11738008-20814410).

Többen felajánlottak most egymillió forintot, de minden kisebb adomány is számít, köszönjük a válsághelyzetben lévő édesanyák nevében is! A legnagyobb születésünnep közeledtével kívánok boldog karácsonyt mindenkinek! - írja Facebook-oldalán Novák Előd.