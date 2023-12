Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. december 30. 22:21 ::

HVIM: üdvözöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát, de tevőlegesebb kiállás kell a keresztény elvek mellett

Alább olvasható a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom mozgalom közleménye a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata kapcsán:

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ezúton is üdvözli a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát, amely ellentmond a „Fiducia supplicans” című, Ferenc pápa által írott dokumentumnak. Az MKPK nyilatkozata szerint hazánkban az egynemű párok közös áldást kapcsolatukra, együttélésükre továbbra sem kaphatnak a papságtól. Külön öröm számunkra, hogy Székely János szombathelyi megyéspüspök úr saját körlevelében még árnyaltabban szólalt meg a kérdésben. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen tartalmú körlevelek napvilágot lássanak, mivel e levelekben az Egyház 2000 évnyi teológiája utat tud mutatni a szodomita LMBTQP-mozgalom és a szexuális forradalom eszméinek útvesztőjében.



LMBTQP-propagandisták a berlini "Pride"-on

A köszönet mellett – a baj nagysága miatt is – kérjük a Katolikus Egyház képviselőit és minden történelmi egyházat, hogy ezentúl az elveik mentén a gyakorlatban is vegyék ki a részüket a báránybőrbe bújt farkasok elleni küzdelemből! Tevőlegesen álljanak ki a család- és házasságellenes nézetek képviselő, az oktatási intézményekben, állami hivatalokban, hivatalos szerveknél is aktívan tevékenykedő lobbiszervezetekkel szemben, amelyek befolyásolni szeretnénk honfitársainkat, hogy ezzel is a maguk képére formálhassák a magyar társadalmat!

A történelmi egyházak szólaljanak fel az ügyben, hogy a Háttér Társaság ne folytathasson lobbitevékenységet az ügyészségeken, ne legyen egyeztető szerve a különböző kormányzati szerveknek! Ítéljék el azon tanárokat, oktatókat, akik a gyermekvédelmi törvényt megkerülve „érzékenyítik”, indoktrinálják a diákokat, magyarul részt vesznek a megrontásukban! Álljanak ki az úgynevezett „Büszkeség menetével”, a „Pride”-dal, mint hazánk legnagyobb vallásgyalázó, sátánista felvonulásával szemben!

A mai világban fokozott szükség van arra, hogy a történelmi egyházak tradicionális tanításaik talaján állva fejtsék ki álláspontjaikat közéleti kérdésekben is. A vallás valódi megélése ugyanis az élet minden területére ki kell, hogy hasson, nem száműzhető homályos szentélyekbe vagy a négy fal közé. Amennyiben hagyjuk ezt, a közéletet továbbra is a modern, liberális, ateista álértékek fogják uralni és mérgezni.

Követeljük azt is, hogy a keresztény egyházak hallgatásukkal ne asszisztáljanak a gázai és izraeli keresztények – a palesztinok legalább 6%-a keresztény – vegzálásához, a palesztin nép kiirtásához! A közel-keleti keresztények hangját – lásd gázai keresztények segélykérő levele – hallják meg végre!

Kérjük a történelmi keresztény egyházak képviselőit, hogy az igazság képviseletétől ne tántorodjanak el, legyen bármekkora is az ellenszél, a médiaterror, tevőlegesen álljanak ki az elveik mellett!

Kelt: Székesfehérvár, 2023. december 30.

HVIM-vezérkar