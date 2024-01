Elsősorban cégeknek, önkormányzatoknak, esetleg alapítványoknak fontos, de van egy pafi.hu nevű internetes felület, ahol pályázatokat és ezekkel kapcsolatos, segítséget nyújtó szolgáltatásokat gyűjtenek össze. A pafi.hu (hosszabb nevén Pályázatfigyelő) szerkesztősége hírlevelet is összehegeszt, melyet aztán kiküldenek azon érintettek számára, akik feliratkoztak.

„Emberek vagyunk, nem propaganda!” olvashatjuk a pályázat címét öles, Izrael-kék betűkkel. Vicces, mert pont egy olyan társaság adta ezt a nevet a projektnek, amely olyan méretű propagandát gyárt az egész LMBTQ-létrontásból, hogy az még a Holdról is látszik. A nagykövetség és a Háttér Társaság összesen 72 millió forintot küld a süllyesztőbe, hogy „különböző szervezetek a következő egy évben az LMBTQI emberekkel szembeni előítéletek, tévhitek csökkentését célzó projekteket valósítsanak meg” (noha a legtöbb helyen még az LMBTQ kifejezés a használatos, a deviánsoknál közben frissítés volt, az I betű az „interszex” beállítottságú személyeket jelöli).

A fentebb feltüntetett linken elolvasható az egész pályázat, a társadalmi elfogadottság növelését különböző kitűzött célokon keresztül lehet abszolválni, mint például az LMBTQI-emberekkel kapcsolatos tévhitek, előítéletek csökkentése (ugyanezt szokták zsidókkal, cigányokkal is csinálni), az LMBTQI-emberek pozitív láthatóságának növelése (ez nagyon „tudományos” akar lenni, de a mi nyelvünkön annyit takar, hogy olyan – jobbára nem testhezálló, meg nem érdemelt – szerepeket aggatnak rájuk, amelyeken keresztül az emberek szimpatizálni kezdenek velük, erre a legjobb példa talán a filmvilágban a „jó fej homoszexuális vagy transznemű” karakter megjelenése), LMBTQI-emberek elleni bűnbakképzés és félelemkeltés visszaszorítása (értsd: ha nem tetszik, amit csinálnak, és ennek hangot is adsz, repülsz, cserébe ők az arcodba nyomhatják a deviáns sz*rságaikat a nap 24 órájában) stb.

S hogy mindezt milyen tevékenységekkel lehet előmozdítani? Például személyes és online képzések szervezése, médiában, közterületen, közösségi médiában futó kampányok szervezése, nyilvános események (előadások, filmvetítések, stb.) szervezése. A pályázatokat pedig kategóriákba állították, természetesen az „átfogó” ér a legtöbbet, projektenként 18 millió forintot.

A kezdeményezésből kitűnik, hogy ez pontosan az, aminek látszik: az LMBTQ-lobbi érzékenyítésének egy iskolapéldája, teljesen nyíltan, kertelés nélkül. Utóbbi mondjuk pozitív, legalább látjuk az ellenséget, de ha jobban belegondolunk, mindezt azért merik megtenni, mert a „nemzeti-keresztény” kormányzat ellenére nem ütköznek falakba. Nem a pafi.hu, vagy kedves olvasónk munkahelye a hibás (habár arra senki nem kötelezheti a Pályázatfigyelőt, hogy rakják ki az adott projekt részleteit, így a fekete pont azért nekik is jár), hanem az a politikai kurzus, amely ígéretek terén hangos ugyan, tettekben már annál kevésbé, pedig a főnindzsa biztosan tehetne valamit, ha akarna.

Akinek a cégeknek szánt rövid ismertető, vagy az én általam írt kivonat nem elég, az körbenézhet még a Háttér Társaság direkt erre a célra létrehozott honlapján . Ezt amúgy javasolják a pályázók számára is, jól jön ez kis agymosás. Mint ahogy írják: „Javasoljuk, hogy a pályázók tanulmányozzák az LMBTQI-emberekkel kapcsolatos kutatási eredményeket és érzékenyítő kampányok módszertanát a projekt weboldalán”. Amit innen még megtudhatunk, hogy a pályázati kategóriák nemcsak pénzben térnek el, de célok és pályázók alapján is. A „B” és „C” kategória ugyanis inkább lokális és célcsoportokra irányul, még be nem jegyzett csoportok és magánszemélyek (!) is pályázhatnak. Egyszerűbben mondva, ha Jóska Pista szeretne egy LMBTQ-filmet levetíteni Körtefalva-alsón a helyi kultúrházban, akkor erre a Háttér Társaságnak és az amerikai nagykövetségnek köszönhetően elméletben – és gyakorlatban is – megvan a lehetősége. Persze, csak ha siet, a benyújtási határidő ugyanis 2024. január 5.