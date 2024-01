Anyaország :: 2024. január 10. 14:33 ::

Államtitkár: több változás lép életbe a meddőségi ellátásban

A meddőségi kivizsgálások jobb elérhetősége érdekében még ebben az évben nyolc meddőségkezelési szakambulanciát hoznak létre az országban, és bővül azon gyógyszerek köre, amelyeket 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással írhatnak fel a kezelésben részt vevőknek - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán Budapesten.

Takács Péter elmondta, a meddőségkezelési szakambulanciákat azon vármegyei kórházak nőgyógyászati osztályán hozzák létre, ahol a megyében nincs meddőségi centrum. A cél, hogy ezeken a szakambulanciákon mind a nők, mind a férfiak vizsgálatai elvégezhetők legyenek, és adott esetben - a lombikeljárást leszámítva - minden egyéb beavatkozás megtörténhet.

Az államtitkár ismertetése szerint az ellátásokat modernebbé teszik a legfrissebb nemzetközi trendeknek megfelelően. Az orvos- és bioetikai szempontokra figyelemmel úgy alakítják át a rendszert, hogy minimalizálják azon embriók számát, amelyeket végül nem ültetnek be, és ehhez igazították a finanszírozást is.

Ezért a finanszírozást úgy alakították át, hogy amíg életképes embrió egy-egy stimulációból rendelkezésre áll, addig a társadalombiztosítás finanszírozza a beültetést, függetlenül attól, hogy szükség van-e újabb indukciós ciklusra.

Takács Péter megjegyezte: ezt a szakmai javaslatot az egyházakkal is egyeztették, "és képviselőik konstruktívan álltak ehhez a kérdéshez".

Az államtitkár a további változásokról szólva elmondta, bővül azon gyógyszerek köre, amelyeket 100 százalékos tb-támogatással írhatnak fel a kezelésben résztvevőknek. Emlékeztetett, hogy 2020-tól a meddőségkezeléshez szükséges gyógyszerek ingyenesek a nőknek, most az andrológiai szakma javaslatára a férfi meddőség kezeléséhez szükséges készítmények is 100 százalékos támogatást kapnak.

Vesztergom Dóra, az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánreprodukciós Igazgatóságának igazgatója arról beszélt: az új szakmai koncepció kialakításánál fontos szempont volt a kivizsgálásokhoz és kezelésekhez való hozzáférés megkönnyítése.

Mint mondta, az asszisztált reprodukciós ellátás rendkívüli fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben. Ezért is fontos, hogy pénzt, erőforrást és képzést "tegyenek a rendszerbe". A cél, hogy három éven belül minden vármegyei kórházban elérhető legyen egy úgynevezett meddőségi alapellátás - fűzte hozzá. A finanszírozás-változásra és a kezelésekre térve azt mondta, eddig egyénenként öt embrióbeültetést finanszírozott a társadalombiztosítás, most öt stimulációt és az abból létrejött összes embrió beültetését fedezi az állam.

Vesztergom Dóra kitért arra is, hogy szintén finanszírozást kap az embriók ötödik napig történő tenyésztése a korábbi három naphoz képest. "Ez (a folyamat) egyfajta természetes szelekció, és az ötödik napon életképesebb embriót tudnak visszaültetni a méhbe" - fogalmazott. A szakember kitért arra is: fontos része a koncepciónak a területhez kapcsolódó szakmai képzések indítása. Létrehozták az embriológus képzést, illetve a meddőséghez kötődő más szakterületeken lehet további szakvizsgát tenni. Ezen kívül a szakdolgozók ez irányú képzése is elindult.

Takács Péter államtitkár kiemelte: a kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen. Annak érdekében történtek a változtatások, hogy a legmodernebb, orvosszakmailag leginkább elfogadott és legjobb eredménnyel kecsegtető eljárásokat kapják meg a párok - emelte ki. 2018-tól egyre nagyobb szerepet vállal az állam a meddőségi kezelésekben; 2018 előtt évente átlagosan 5000-5700-an jutottak hozzá meddőségi kezelésekhez, ez a szám azóta megduplázódott, átlépte a 10 ezret - ismertette. A meddőségi kezelésekben született gyerekek száma is nőtt, míg 2018 előtt 1400-1450 gyerek született évente ilyen eljárásoknak köszönhetően, addig tavaly már több mint 2300 - mondta. Hozzátette: az új finanszírozási eljárásrendre évente kétmilliárd, a szakambulanciák kialakítására és eszközbeszerzésre hárommilliárd forint a költségvetési fedezet.

(MTI)