Anyaország :: 2024. január 11. 13:28 ::

"Nem én döftem bele a kést, ő fordult bele" - hazudja az újbudai rendőrgyilkos

A nyomozati szakban tett tanúvallomások ismertetésével folytatódott csütörtökön az újbudai rendőrgyilkos tárgyalása. Elsőként annak a nőnek a vallomását olvasták fel, aki a rendőröket hívta, miután tavaly januárban Szakács Szilárd őrjöngeni kezdett a Lecke utcai társasházban.

A nő elmondása szerint Szakács Szilárd azon az éjszakán hozzájuk is megpróbált behatolni, miután betörte egy idős nő ajtaját. Benyomta az ajtajukat, a férjet arról kérdezgette, egyedül van-e, jól van-e, majd arra kérte, hogy menjen fel vele a negyedik emeletre. Sem a tanú, sem a férje nem tartott vele, utóbbi ehelyett elindult lefelé, hogy ránézzen az említett idős nőre, akinek Szakács betörte az ajtaját.

Ő ekkor rátámadt, megrángatta, az egyik tanú szerint "felkente a falra" és azt üvöltötte: "mondd el, mit tudsz!"

A nő azonnal lekiabált Szakácsnak, hogy "engedd el", majd rendőrt hívott. Férjének közben valahogy sikerült leráznia magáról az őrjöngőt.

A ház lakói végignézték az eseményeket, vallomásaik pedig egybevágnak: "Sz." Szilárd teljesen elvesztette a kontrollt: a korlátot rángatta, artikulálatlanul üvöltött, azt emlegette, hogy egyre több ember tűnik el a házból, üresek és sötétek a lakások, meg kell érteniük, mi folyik itt, majd áttért arra, hogy "mind benne vagytok!".

A lakó, aki az idős nőhöz indult és akit Szakács "felkent a falra", leért az idős nőhöz. Látta, hogy az ajtó teljesen össze van törve, az idős nő pedig arra kérte, maradjon vele, mert fél.

Amikor megérkeztek a rendőrök, arra kérték a lakókat, hogy menjenek le eléjük, de egyikük sem ment: féltek a házban akkor még szabadon járó drogostól. Ezért a rendőröknek megadták a kapukódot, hogy be tudjanak menni a társasházba, közben pedig a lakásukban arról beszéltek, hogy nem tudják, mit fognak kezdeni Szakáccsal, ha a rendőrök nem viszik el.

Ezután örömmel konstatálták, amikor kintről az egyik rendőr hangját hallották: "Szilárd, magának két választása van: vagy bejön önként, vagy bevisszük". "Sz." Szilárd azonban a tanúk szerint a hangok alapján nem működött együtt, egy darabig azt magyarázta, hogy "meg kell érteniük", majd dulakodás és menekülést hangját hallották, végül azt, ahogy kivágódik a bejárati ajtó és a rendőrök üldözőbe veszik az őrjöngőt.

Az a nő, aki a rendőröket hívta, ekkor kiszaladt az erkélyre. Az egyik rendőrt látta, majd lövést hallott. Egy másik tanú nem csak hallotta, de látta is a lövést, éles villanásról, hangos puffanásról számolt be. Van olyan tanú, aki szerint "Sz." Szilárd még az utcán is ordított: "Nem én voltam! Nem akartam!".

A házban ekkora már csönd volt, a tanú szerint ijesztő csönd, amit egy női hang, az egyik rendőr hangja tört csak meg:

Peti, kérlek, ne add fel!

A megsérült rendőrrel egyik női kollégája maradt ott. Azt, hogy Baumannt megszúrták, csak az erősítéssel érkező rendőrök vették észre a rendőrök vallomásai szerint. Az viszont a helyszínen lévők szerint látszott, hogy Baumann rendkívül súlyos állapotban van.

A lakók közül a tanúvallomások szerint volt, aki hallotta, hogy kiabálnak a lakások előtt, hogy valakit mellkason szúrtak. Ekkor volt, aki ki is ment, de kint, a lakások előtti folyosókon és lépcsőkön már nyüzsögtek a rendőrök, visszaküldték őket. Később beszéltek csak velük, hallgatták ki őket.

A tanúvallomásokra Szakács több, hosszú monológban reagált. Bár többször összefüggéstelenül beszélt, fő közlendője egyértelmű volt. Azt mondta, a tanúk, a rendőrök, a BRFK és úgy általában mindenki hazudik. A bíró rákérdezett, hogy miért tennének ilyet, mire azt mondta:

Ha kiderülne, hogy rám támadtak a rendőrök, akkor abból népfelháborodás lenne. Nem én támadtam rájuk, nem megöltem Pétert, védtem magam. A Péter rám mászott. Nem én döftem bele a kést, ő fordult bele.

A drogost jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kezelik, az IMEI orvosai indítványozták a kényszergyógykezelésének leállítását, ezzel azonban a bíróság által kirendelt szakértők nem értenek egyet. A helyzet feloldására a bíróság meg fogja hallgatni tanúként a jelenlegi kezelőorvosát is, majd új szakértőt fognak kirendelni a vizsgálatára. Az ügyész csütörtökön a kényszergyógykezelés fenntartására nyújtott be indítványt. "Sz." Szilárd ügyvédje a bíróságon arról beszélt, hogy egyelőre a bíróság nem ismeri a férfi kezelőorvosának véleményét, így azt be kell várni a döntés előtt. A bíró azonban döntött: végzésével fenntartotta a kényszergyógykezelést.

(hvg nyomán)

Korábban írtuk: El kellett napolni a tárgyalást az újbudai rendőrgyilkos viselkedése miatt