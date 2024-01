Magyarország, sőt Közép-Európa legkorszerűbb börtöne épül Csengeren, az ezerötszáz férőhelyes, high-tech okosbörtönben videóanalizáló és helymeghatározó rendszer is működik majd - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Rétvári Bence a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (BVOP) hangsúlyozta, Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb országa közé tartozik, 2010 óta ötezerrel nőtt a fogvatartottak, és éves szinten 280 ezerrel csökkent a bűncselekmények száma.

Az új büntető törvénykönyv Európa egyik legszigorúbb ilyen jogszabálya, ezért több bűnözőt és hosszabb időre juttatnak börtönbe a bíróságok, így nagyobb kapacitásra van szükség - folytatta az államtitkár, hozzátéve, hogy több börtön kibővült már, és az új, csengeri intézmény is fontos lépés azért, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat.

Az államtitkár kitért arra, hogy nem véletlen a helyszínválasztás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei térségben a csengeri börtön mintegy hétszáz munkahelyet teremt, folyik a börtönőrök toborzása.

Úgynevezett "okosbörtönöket" 2018 óta építenek világszerte - ismertette Rétvári Bence, megjegyezve, már ma is vannak digitális elemek a hazai börtönökben, sok esetben ilyen eszközökkel zajlik a hozzátartozókkal való kapcsolattartás, a kihallgatás, ügyintézés.

A csengeri börtönben azonban olyan technológia lesz, amellyel a fogvatartottak útját teljes mértékben kontrollálni lehet, és a mesterséges intelligencia segítségével elemzik majd a viselkedésüket, arckifejezésüket. Ha nem a megszokott módon viselkednek, a rendszer jelzést küld a felügyelőknek, hogy fel kell készülni valamilyen rendkívüli eseményre - magyarázta az államtitkár. Hozzáfűzte, ez még biztonságosabbá teszi a fogvatartást, a szökési lehetőséget a minimálisra szorítja.

Biczó László dandártábornok, szakmai projektvezető beszámolt arról, hogy eddig több mint ezerötszáz önéletrajz érkezett a toborzókhoz, és 196 jelentkezőt már fel is vettek, jelenleg 172-en végzik a 14 hetes felkészítő tanfolyamot. Továbbra is várják az érdeklődőket, jelentkezni a csengeri toborzó irodában vagy a BVOP központi toborzó oldalán a gyereahuvosre.hu honlapon lehet, ahol a részletes feltételek is megtalálhatók.