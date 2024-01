A szervező diákok szerint a kormány szórakozni kezdett a tanárok béremelésével. Az eseményen Pintér Sándort ábrázoló kartontáblát igyekeztek hipnotizálni.

„Béremelést, ne szemfényvesztést!” címmel tart tüntetést az Egységes Diákfront (EDF), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a velük szövetséges Fridays For Future, aHang és Civil Bázis szervezetekkel, a tüntetők a Belügyminisztérium előtt gyülekeztek. A belügyminisztérium tövében felállított színpad előtt, a Széchenyi tér gyepén kezdtek gyülekezni a tüntetők, akik néhány százan lehetettek. Ott volt viszont köztük Juhász Péter, aki nemrég jelentette be politikai visszatérését, minek nyomán el is indult a belvárosi polgármesteri tisztségért, s színpadta lépett a demonstráción is. Az emberek között beszélgetett a tanártüntetések főszereplői közül többek közt Simkó Edit tanár, valamint Pankotai Lili is.