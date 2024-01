Anyaország :: 2024. január 14. 06:56 ::

BKK: még folyamatban van a filippínó buszsofőrök oktatása

– Tájékoztatjuk, hogy jelenleg még zajlik a járművezetők oktatása – ezt válaszolta a BKK a Magyar Hang megkeresésére annak kapcsán, hogy munkába állt-e már az a 23 filippínó buszsofőr Budapesten, akiknek érkezése felkeltette a nyilvánosság figyelmét is. Tavaly ősszel derült ki, hogy a BKK alvállalkozója, az ArrivaBus Fülöp-szigeteki vendégmunkásokkal enyhítene a sofőrhiányon, akik novemberben Magyarországra is érkeztek. A lap arról is érdeklődött a BKK-nál, hogy meddig tart még az érintettek képzése, amire azt a választ kaptuk: „A járművezetők az oktatás befejezése után kezdhetik meg a munkát, de ennek pontos időpontját nem tudjuk megmondani”.

Korábban a Népszava arról írt, hogy a filippínó sofőrök várhatóan január közepén fognak munkába állni. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, Naszályi Gábor úgy fogalmazott nekik, hogy az ArrivaBus elsőként a 100E jelű közvetlen repülőtéri járaton állítaná szolgálatba a buszvezetőket, ott ugyanis kevésbé feltűnő, ha csak angolul kommunikálnak.

A Fülöp-szigeteki sofőrök ötlete nem nyerte el a fővárosi vezetés tetszését, többek közt a nyelvi korlátok miatt sem. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek úgy fogalmazott a Magyar Hangnak december elején: miután az ArrivaBus a BKK alvállalkozója, így a BKK-nak kell majd ellenőriznie, hogy a filippínó sofőrök alkalmazását követően is be tudják-e majd tartani a szerződésben vállalt feltételeket, például hogy tudnak-e kapcsolatot tartani a diszpécserekkel, ha bármilyen váratlan esemény történik, ilyenkor ugyanis a sofőrnek 3 percen belüli tájékoztatási kötelezettsége van.

– Nem tudom, hogy a jövendőbeli járművezetők milyen szinten beszélnek magyarul, ennek biztosítása az ArrivaBus feladata – hangsúlyozta Kiss Ambrus. Bírálta azt is, hogy a harmadik országbeli dolgozók esetén kölcsönzött munkaerőről van szó, a munkaerő-kölcsönzés pedig a legkiszolgáltatottabb foglalkoztatási formák egyike, az érintett dolgozókat nagyon könnyen le lehet építeni. Eközben a béreket lenyomja a vendégmunkások megjelenése, ami miatt a hazai dolgozók elvándorlásának mértéke tovább nő, ami tovább növeli a munkaerőhiányt

(Magyar Hang nyomán)