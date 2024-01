Az egykori államtitkár szerint ennyi vonalat érintő járatritkítási csomagot utoljára 15 éve Hagyó Miklós, Demszky Gábor korábbi főpolgármester helyettese próbált a városra erőltetni, de akkor sikerült „megakadályozni a rombolást”, amiben személyesen Vitézynek is szerepe volt. A jelenlegi döntést is azért tartja indokolatlannak, mert éppen a város legzsúfoltabb, legfontosabb busz- és villamosjáratait ritkították csúcsidőben, és hiába jelent ez csak egy-másfél perccel több várakozási időt, szerinte ilyenkor nem ez, hanem a kapacitás a fő szempont. Vitézy posztjában ezután felszólította Karácsony Gergelyt, hogy „haladéktalanul vonja vissza a járatritkítási csomagot és vizsgálja felül a BKK akcióját!”

Ugyanerre szólítja fel az LMP is Karácsony Gergelyt, a párt közleményében azt írta, „egy magát zöldnek valló polgármester nem teheti meg, hogy a külső kerületekből ingázó és tudatosan tömegközlekedő budapestieket előzetes tájékoztatás nélkül, a kerületi vezetőséggel való egyeztetés megkerülésével, mondvacsinált okokra hivatkozva hosszabb menetidőre kényszeríti.” A párt szerint félő, hogy a ritkítások miatt sokan elfordulnak majd a klímabarát közösségi közlekedéstől.

Gusztustalan módon utólag átírták a közleményt, és tettek bele még több járatot

Hasonló bejegyzést tett közzé a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) is, ők azt írták, megértik, hogy a tulajdonost terheli egy „megtakarítási nyomás”, de szerintük ez nem mehet túl egy határon, mert mindig tekintettel kell lennie az utazási igényekre. A VEKE azt is problémásnak tartja, hogy az utasok megfelelő informálása is elmaradt, szerintük a január 19-i változásról csak január 18-án érkezett tájékoztatás. A civil szervezet a poszt végén pedig már egyenesen felháborítónak és gusztustalannak nevezi a BKK módszerét, amely időközben „átírta a saját közleményét, és sokkal több buszjáratot, valamint rengeteg villamos- és trolibuszjáratot is bedobott a járatritkításba”.