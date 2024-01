Anyaország, Háború :: 2024. január 22. 19:46 ::

Szijjártó azt hazudta Brüsszelben, hogy a Hamász támadásával indult "az egész közel-keleti konfliktus"

Az izraeli "terrorellenes műveletek" sikere globális érdek, ez ugyanis "hozzásegítheti ahhoz a világot, hogy sehol, soha többé ne ismétlődhessen meg hasonló terrortámadás" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.



Nem volt Nakba, nem volt zsidó terror, rendszeres mészárlás az övezetben, nem volt 2007 óta tartó blokád, csak az abból való kitörés, mindenféle előzmény nélkül... Így hazudnak a népirtók bérencei (fotó: Petike Fb-oldala)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján az izraeli helyzettel kapcsolatos napirendi pontról szólva kiemelte, hogy Magyarország álláspontja kristálytiszta és világos: nem szabad, tilos elfelejteni, hogy miből indult ki az egész közel-keleti konfliktus.

"Egy ország arra ébredt egy reggel, több mint száz napja, hogy rakéták ezreit lőtték ki rá, hogy emberek százait hurcolták el, emberek százait ölték meg bestiális módon" - emlékeztetett.

Aláhúzta, hogy "az izraeli terrorellenes műveletek sikere globális érdek, ez ugyanis hozzásegítheti ahhoz a világot, hogy sehol, soha többé ne ismétlődhessen meg hasonló terrortámadás". "Ezért mi a Hamász megsemmisítésére vonatkozó izraeli célkitűzéseket nemcsak érthetőnek, hanem legitimnek és globális érdeknek is gondoljuk (.) Szégyelljék magukat azok, akik embereket, főleg nőket, gyerekeket használnak fel élő pajzsként, miután terrortámadást követtek el egy országgal szemben!" - hangsúlyozta.

"Az egész világnak érdeke, hogy minél előbb vissza tudjunk térni az Ábrahám-megállapodások útjára, vagyis hogy Izrael és az arab országok kapcsolatrendszerét normalizálni lehessen" - tette hozzá.

Szijjártó Péter a tanácsülésen megerősítette két kérdésben is a magyar álláspontot. "Először is, hogy a még fogságban lévő túszok haladéktalan, feltétel nélküli kiengedését szorgalmazzuk" - közölte. Ezzel összefüggésben tudatta, hogy egy magyar állampolgárt még mindig túszként tartanak nyilván, és csak remélni lehet, hogy még életben van. Illetve aláhúzta, hogy a kormány továbbra is folyamatos kapcsolatban van Katarral és egy másik fontos közvetítő országgal, amelynek kilétét egyelőre nem kívánja felfedni a túszok mielőbbi kiszabadításának érdekében.

"Emellett pedig azt is világossá tettem, hogy Magyarország nonszensznek tartja az Izrael ellen a hágai bíróságon indított eljárást. Nonszensz népirtással vádolni egy olyan országot, amelyet bestiális terrortámadás ért" - vélekedett.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy Izrael azzal a kéréssel fordult Magyarországhoz, hogy a zsidó állam labdarúgó-válogatottjai hazánkban játszhassák egyes hivatalos mérkőzéseiket, ahogyan erre már tavaly is sor került. Tájékoztatása szerint így Magyarországon rendezik meg Izrael Izland elleni Európa-bajnoki rájátszásbeli mérkőzését, valamint az izraeli 21 éven aluli válogatott Lengyelország elleni meccsét és a női válogatott következő hivatalos mérkőzését is. Emellett a kormány támogatja, hogy a Maccabi Haifa a következő Európa Konferencia Liga-meccsét is hazánkban játssza.

"Magyarországon mindenki biztonságban van, és ez ügyben, azt hiszem, az elmúlt időszakban komoly bizonyítékokat tudtunk szolgáltatni. Tehát akik mondjuk mindez után a magyarországi antiszemitizmus súlyosbodásáról beszélnek, nyilvánvalóan hazudnak" - mondta.

(MTI nyomán)