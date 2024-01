Anyaország :: 2024. január 25. 17:50 ::

Meghátrált a fideszes városvezetés Kalocsán, egyelőre nem költöznek vendégmunkások a Hunyadi Kollégiumba

Amint arról beszámoltunk, azt tervezték, hogy vietnámi befektetőnek adják el a kalocsai Hunyadi Kollégiumot, mely egy patinás épülete a városnak, komoly történelme van, és fontos a kalocsaiaknak. A fideszes városvezetés azonban nem tudott mit kezdeni az épülettel, egy éve üresen állt már, az ázsiai befektető pedig úgy tervezte, hogy 300 vendégmunkást költöztet bele. Ez a terv azonban - egyelőre - kisiklott.

Nem várt felháborodással kellett ugyanis szembesülnie a városvezetésnek, két civil szervezet, a Békés Kalocsáért Egyesület és a Kalocsai Lokálpatrióta Egyesület is tiltakozott, de megszólalt az ügyben a Mi Hazánk is ma délelőtt.

Így érkeztünk el a délutáni szavazásig, ahol már mentegetőztek a fideszes képviselők a testületben, hogy "valóban vietnámi lett volna a befektető", de hát "nem is biztos, hogy vendégmunkások költöztek volna be", mindenesetre most úgy döntöttek, nem mennek szembe a népakarattal, egyhangúlag leszavazták az eladást.



A testületi ülés (fotó: 6300.hu)

Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez taktikai visszavonuló, sokan úgy gondolják, később előállhatnak majd azzal, hogy akkor egy magyar vállalkozó (értsd: NER-közeli oligarcha) veszi meg, és majd ő intézi a vendégmunkások elszállásolását. Ez tehát eddig részsiker, de résen kell lenni továbbra is.

Lantos János - Kuruc.info