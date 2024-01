Anyaország :: 2024. január 26. 11:00 ::

Kirúgták a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökét

A Mi Hazánk évek óta élénk figyelemmel követi nyomon, hogy mi történik a makói Continental gyárban, ugyanis ott a legrosszabb magyar dolgozóellenes vadkapitalista gyakorlat valósul meg. Ennek próbálja példás szorgalommal útját állni a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség, s kiemelten annak elnöke, Radics Gábor. A Mi Hazánk eddig is igyekezett eszközeihez mérten támogatni jogos harcukat, és több alkalommal kiálltunk már mellettük - írják közleményükben, alább a folytatás.

Legutóbb azzal került az országos hírek középpontjába a makói gyár, hogy hosszú évek óta ott dolgozó munkavállalókat rúgtak ki, helyükre pedig vendégmunkásokat vettek fel. Arról is értesülhettünk, hogy a gyár vezetése perekkel fenyegette a szakszervezetet és Radics Gábor elnök urat is. Most azonban még ennél is tovább mentek, megdöbbenéssel és felháborodással értesültünk róla, hogy huszonhét év után azonnali hatállyal megszüntették Radics Gábor munkaviszonyát a Continental szegedi telephelyén.

A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint ez abszurd és jogellenes, ugyanis nem a szegedi, hanem a makói gyárban történtek miatt szólalt fel a vállalat helyi vezetése ellen, és nem szegedi munkavállalóként, hanem a GSZSZ elnökeként. Ez minden szempontból gusztustalan lépés, kiállunk Radics Gábor és a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség mellett, és támogatjuk a makói munkások törekvéseit, a gyár vezetésének teljes leváltására van szükség! - szögezi le Lantos János, Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetének elnöke.