Nem meglepő: lónyugtatós agresszív bűnöző az újpesti mercedeses gyilkos

Jogosítványa sem volt az újpesti halálos baleset okozójának, M. (azaz Molnár) Péternek – tudta meg a Blikk. A rendőrség napokig nem tudta, mivel és merre menekülhetett, illetve hol húzhatta meg magát. Felhívást is közzétettek a szökés után, s végül a hajtóvadászat sikerre vezetett: a rendőrség csütörtökön közölte, hogy a férfit elfogták Szigetszentmiklóson.

Igazi nehézfiúról, elítélt bűnözőről van szó, többek között felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt is felelnie kellett korábban. A férfi vasárnap ünnepelné a 41. születésnapját, ám – a zsaruk munkájának hála – már a rácsok mögött tölti a számára jeles eseményt, írja a bulvárlap.

Hétfőn történt, hogy Újpesten, a Rózsa és a Görgey utca kereszteződésében egy ámokfutó a Mercedesével szabályosan letarolt egy, a piros jelzés miatt álló kis Fiatot. A vétlen sofőr, egy 45 éves férfi a helyszínen elhunyt, a mellette ülő 14 esztendős lányának végig kellett néznie az édesapja haláltusáját. A balesetet okozó kocsi sofőrje elhagyta a helyszínt, elmenekült, és csütörtökig nem találták. A szemtanúk szerint a vérző fejű férfi ittas vagy bódult állapotban volt, zavartan, agresszívan viselkedett.



A Blikk birtokába jutott információk alapján a tanúknak igazuk lehetett, M. Péternek a rendőrség már korábban bevonta a jogosítványát, többszöri ittas járművezetés miatt. A férfi nem csak részegen, droggal a szervezeté­ben vezetett már kocsit, de kábítószer birtoklása miatt is meggyűlt a baja a törvénnyel.

– Peti nem tisztelt sosem senkit és semmit – mondta a lapnak a férfi egyik, a neve elhallgatását kérő ismerőse. – Lopások, csalások miatt is volt már ellene eljárás, de a keze is hamar eljárt, agresszív ember. Állandóan verekedett, testi sértések miatt volt már büntetve. Súlyos sérülést is okozott, de felfegyverkezve elkövetett garázdaság is szárad a lelkén, késsel hadonászva okozott sérülést valakinek. Ült is már. Jobb, hogy a baleset helyszínén nem állították meg a civilek, mert nagy valószínűséggel nem hagyta volna magát.

M. Péter egyébként egy garzonban lakott. A férfi valószínűleg arrafelé tartott, amikor balesetet okozott, de utána már tudta, oda nem mehet, a rendőrség először ott kereste.



Itt lakott a drogos bűnöző

A rendőrök az orvosokat, a kórházakat is figyelték, mert a tanúk látták, hogy a cserben hagyó feje és füle is megsérült a balesetben. Erősen vérzett, amikor nyoma veszett.

– Péter rafinált csibész, biztos, hogy nem ment orvoshoz – folytatta az ismerős. – Mivel korábban ketamint is fogyasztott, nem kizárt, hogy egy olyan állatorvos ismerősével láttatta el a sebeit, akitől korábban az elvileg állatorvosi használatra kifejlesztett érzéstelenítőt, közismert nevén a „lónyugtatót” beszerezte kábítószerként.

