Anyaország :: 2024. január 29. 18:34 ::

Megint a szemkilövető szekerét tolja a Jobbik: az ő jelöltje mögé álltak be Győrben

Glázer Tímea, Győr önkormányzati képviselője és a Demokratikus Koalíció helyi elnöke a DK polgármesterjelöltje Győrben – közölte a Demokratikus Koalíció sajtóirodája. Az ellenzéki párt kész megmérettetni előválasztáson a jelöltjét. A "Jobbik-Konzervatívok" győri szervezete jelezte, hogy támogatják Glázer Tímeát.

"Készen állunk az előválasztásra, hogy Glázer Tímea ne csak a DK, hanem az egész ellenzék polgármesterjelöltje legyen. Bízunk benne, hogy a többi jelölt is felkészült az előválasztásra, hogy a választók dönthessék el, ki a legalkalmasabb jelölt. Glázer Tímea tapasztalt politikus Győrben: évek óta tagja a képviselőtestületnek, alelnöke az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságnak, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságnak is. 2019-ben Győr ellenzéki polgármesterjelöltjeként indult a választáson, amikor mindössze pár száz szavazaton múlott a győzelme" – olvasható a Demokratikus Koalíció hétfői közleményében.

Az ellenzéki párt álláspontja az, hogy Glázer Tímea az egyetlen, aki "legyőzheti a Fidesz helytartóját" Győrben.

Győrben nagy csata várható a június 9-i önkormányzati választáson. Dézsi Csaba András fideszes polgármesternek több kihívója is akad. Borkai Zsolt, a települést korábban vezető, egykori kormánypárti politikus is újra ringbe száll. Bár 2019-es szexbotránya után megnyerte az önkormányzati választást, végül lemondott a polgármesteri posztról.

Az LMP és a Momentum Pintér Bence újságírót, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnökét támogatja a győri polgármester-választáson.

Decemberben Pintér Bence egyeztetésre hívta a városban működő és aktív ellenzéki pártok, illetve a választásban érintett civil szervezetek vezetőit. A tárgyaláson azonban üresen maradtak a DK képviselőinek kikészített székek. "A találkozón az egyesülettel már együttműködő LMP és Momentum mellett az MSZP, a Jobbik, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a szentiváni civilek is képviseltették magukat, azonban a DK képviselői, Glázer Tímea és párttársai egyéb elfoglaltságra hivatkozva nem mentek el" – tájékoztatott a Tiszta Szívvel a Városért elnöksége.

"Az ellenzéki egyeztetések befagytak: a DK, az MSZP és a Jobbik nem tudták támogatásukról biztosítani az egyetlen létező ellenzéki jelöltet, mást pedig nem tudtak megnevezni, aki vállalná az indulást. A DK végül mondott egy nevet: Glázer Tímea nevét. Glázert az LMP nem tartja alkalmasnak most a polgármesterjelöltségre, amennyiben a DK Glázert erre alkalmasnak tartja, akkor sorakoztassa fel érveit a jelöltsége mellett. Attól félünk, nem lesz könnyű dolguk" – közölte a zöldpárt.



Fotók: Fb

A Jobbik támogatja Gyurcsány jelöltjét

A Jobbik győri szervezete a DK bejelentése után nem sokkal később a Facebook-oldalán közölte: ha lesz előválasztás, akkor Glázer Tímeát támogatják az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként.

"A Jobbik-Konzervatívok győri szervezete felelősséget érez azért, hogy a civilekkel és ellenzéki pártokkal közösen indul a 2024-es választáson. Mi ott ülünk a közös tárgyalóasztalnál is minden héten annak érdekében, hogy a közös programunk összeálljon, és ennek mentén megtaláljuk a közös képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet. Több polgármesterjelölt személye is szóba került az elmúlt hetekben, hónapokban Győrben, aki az ellenzék és a civilek közös támogatását élvezheti. Most hivatalossá vált, hogy a DK Glázer Tímeát szeretné indítani polgármesterjelöltként a választáson. Ahogy 2019-ben, úgy most is úgy gondoljuk, hogy Glázer Tímea alkalmas erre a feladatra. Személye mögött képes egység kialakulni a változást akaró győri polgárok között" – olvasható a Jobbik győri szervezetének közösség oldalán.

Továbbá jelezték: amennyiben előválasztásra kerül a sor, a Jobbik Glázer Tímeát támogatja az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként.

Mint ismert, 2019-ben a Jobbik akkori győri szervezete visszalépett az ellenzéki együttműködéstől, és végül nem támogatták a DK-s Glázer Tímea jelöltségét. A Jobbik országos vezetése azonban kiállt az együttműködés fenntartása mellett, és feloszlatta a győri szervezetét.

Borkai Zsolt 2019-es győzelme csak néhány szavazaton múlott, 19 308 voksot kapott, míg a kihívóját, Glázer Tímeát 18 662-en támogatták. A választás után Glázer Tímea elmondta: biztos volt abban, hogy az ellenzék átveszi a város vezetését, de például közbejött, hogy a Jobbik győri szervezete "elárulta az ellenzéket".

(Index nyomán)