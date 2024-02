Anyaország :: 2024. február 6. 16:02 ::

Vahagn Hacsaturján: új korszak kezdődik az örmény-magyar viszonyban

Új korszak nyílik az örmény-magyar viszonyban, hosszú szünet után mód nyílik újraindítani a két ország kapcsolatait, amelyekben óriási lehetőségek rejlenek - jelentette ki Vahagn Hacsaturján örmény elnök kedden a Sándor-palotában, miután vendéglátójával, Novák Katalin köztársasági elnökkel tárgyalt.

Vahagn Hacsaturján hivatalos látogatáson tartózkodik egy delegáció élén a magyar fővárosban. Novák Katalin köztársaségi elnökkel előbb négyszemközti, majd plenáris megbeszélésen tekintették át a két ország kapcsolatait. "Történelmi látogatás ez, és az Örmény Köztársaság készen áll arra, hogy új életet leheljen a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokba. A kötelék régi a két nép között, és a szovjet időkben is létezett, emlékszem, milyen népszerű volt Jerevánban a Sopron kávézó. Mindent meg kell tennünk, hogy a következő generációk élvezhessék az újra felépülő kétoldalú kapcsolatokat" - fejtette ki az örmény vezető.

Közölte azt is: amint lehetséges, készen állnak nagykövetségeket nyitni egymás országaiban.

A megbeszélés témáról elmondta: szó volt arról, melyek a legfontosabb teendők a gazdasági, az oktatási, a kulturális együttműködés területén. Megjegyezte, hogy információi szerint nem harminc, hanem kétszáz örmény ösztöndíjas diák folytathat tanulmányokat magyarországi egyetemeken. Egy kérdésre válaszolva Hacsaturján azt mondta, a kétoldalú kapcsolatokban beállt tízéves szünet után elsősorban a gyógyszeriparban, az energetikában, valamint a high-tech területén lát lehetőséget előrelépésre. Hozzátette: fontos, hogy az üzleti körök pontosan felmérjék a lehetőségeket egymás országaiban.



Fotók: MTI/Illyés Tibor

Az örmény elnök szólt arról, hogy az EU tervei között szerepel egy dél-kaukázusi elektromos vezeték projekt, amely a Fekete-tengeren haladna át. Jereván számít Magyarország támogatására, hogy ehhez csatlakozhasson - tette hozzá.

Vahagn Hacsaturján azt is mondta: "számunkra az Azerbajdzsánnal zajlott harmincéves konfliktus is azt mutatta, hogy a jövő csak a béke lehet, ez érvényes az ukrajnai háborúra, valamint a Közel-Keletre is. Oroszországban és Ukrajnában jelentős örmény közösség él, ők most egymás ellen harcolnak a fronton, ami elfogadhatatlan."

Az örmény államfő beszámolt arról, hogy hétfőn találkozott a magyarországi örmény közösség képviselőivel, és köszönetet mondott partnerének azért a támogatásért, amelyet a magyar állam számukra nyújt. "Mi is minden lehetőséget megadunk a nálunk élő kisebbségek számára, hogy megőrizzék nyelvüket, hagyományaikat. Sajnos az Azerbajdzsánban élő örményeknek el kellett hagyni szülőföldjüket. A magyar kormány sokat segített abban, hogy ők Örményországban menedékre leljenek, és baráti gesztus az is, hogy ezer gyermek Magyarországon nyaralhat" - fogalmazott.

Kitért arra is, Örményország tárt kapukkal várja a magyar turistákat, és hasznosnak tartaná, ha közvetlen légi járat kötné össze Jerevánt Budapesttel.

Vahagn Hacsaturján fontosnak nevezte azt a támogatást is, amelyet Magyarország nyújt annak érdekében, hogy az Európai Unió és Örményország tovább közeledjen egymáshoz. Hozzátette: országa egyedi státuszt élvez az EU-ban, és különleges projektekben vehet részt, szabadon exportálhat Európába mezőgazdasági termékeket, miközben tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak. "Meg kell védenünk keresztény örökségünket, Hegyi-Karabahban kétezer éves relikviák szenvedték meg a konfliktusokat, holott ezek már a globális emberi emlékezet részét képezik.

Vahagn Hacsaturján hivatalos örményországi látogatásra hívta meg Novák Katalint.

(MTI)