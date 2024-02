Anyaország :: 2024. február 6. 17:26 ::

Enyhített a bíróság Schadl György bűnügyi felügyeletén

Apró mellékszállal folytatódott a Schadl Völner-ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. Tóth Erzsébet bírónő azt a szakembert hallgatta meg, aki egy ingatlanközvetítő ismerősén keresztül intézte Schadlék építkezésének a naplózását. A férfi állította, hogy Schadlékkal soha nem találkozott, és csak később tudta meg, hogy baj volt a siófoki nyaraló építkezésével.

A vallomás szerint ugyanis készenlétben helyezte az e-naplót, ami a ház átépítéséhez kellett, majd egy meghatalmazás segítségével ő töltötte fel a szükséges adatokat az elektronikus rendszerbe. Később, az építkezés végeztével, lezárta a naplót, majd megkezdte a használatbavételi engedély kérvényezését, eközben Schadlékkal soha nem találkozott.

A 2021-ben történtek nem voltak furcsák számára, nem minden esetben találkozik az építtetővel, mivel évente legalább 20-30 ilyen eljárást szokott intézni. Csak később értesült róla, hogy valami gond volt a siófoki ingatlannál, amiért a teraszt is beépítették.

A vallomás ismertetése után iratokat mutatott be a tanácselnök a férfi és az ingatlanos levelezéséről, majd képeken ismertette a nyaraló állapotát. Schadl György védőjének kérdésére elmondta, hogy nem tapasztalt semmi szokatlant az építkezéssel kapcsolatban. Olyanról sem hallott, hogy valamilyen szabálytalanság történt volna, amiért az illetékeseket meg akarták vesztegetni Schadlék.

Végül Schadl György fordult a tanúhoz, akihez kérdése alig akadt, de észrevételei megerősítésében kért tőle segítséget.

A tárgyalás végén részlegesen, de elfogadta a törvényszék Schadl és az ügy harmadrendű vádlottjának indítványán. Eszerint hétfői és szerdai napokon módosított bűnügyi felügyelet mellett felkeresheti a védője irodáját, sőt szakmai továbbképzésekre is járhat. Rehák Róbert szintén enyhítést kapott, ő ekkor akár bevásárolni is elmehet vagy az orvosához is eljárhat Bács-Kiskun vármegyében. Az ügyészség fellebbezett az indítvány ellen.

(Index nyomán)