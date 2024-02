Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 9. 15:23 ::

Szörényi Levente: Novák Katalinnak el kellene gondolkodnia, hogy be tudja-e tölteni a pozícióját

Gundel-Takács Gábor és Lackfi János után Szörényi Levente is távozik a köztársasági elnök Tanácsadói Testületéből – ezt a zenész pénteken jelentette be a Facebookon. Indoklása szerint "a pályafutásom során eddig nem tapasztalt, most azonban felém irányuló gyűlöletcunami és 'feszítsd meg' szavalókórus hatására" döntött így, írja a 24.



Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Hozzátette, hogy a szerepet tavaly azért fogadta el, hogy a kultúra területén szerzett tapasztalataival támogassa a széles társadalmi egyetértés ügyét. Szörényi Levente egyúttal üzent is Novák Katalinnak:

Sajnálom, hogy rajtam kívülálló okok miatt ez ellehetetlenült, egyúttal kérem, fontolja meg, hogy a kialakult helyzetben képes lehet-e még betölteni a nemzet egységét megtestesíteni hivatott pozíciót.